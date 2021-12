Watch more on iWantTFC

Inaasahan ng Philippine Genome Center na posibleng ma-detect ang omicron variant sa mga darating na araw o linggo.

"It’s only a matter of time that this variant will come to our shores, so that’s why kung pwede natin i-postpone ang kanyang entrance, that gives us a lot of time to observe what’s happening in South Africa, as well as other countries," ani Dr. Cynthia Saloma, executive director ng Philippine Genome Center.

Sa ngayon, 99.99 porsiyento ng mga nasuring sample ang nakitaan ng delta variant.

Pinamamadali na rin ng PGC ang pagpasa sa kanila ng mga sample, bagama't wala pa ring nade-detect na kaso ng omicron variant.

Ang PGC lang ang nakakapag-sequence ng mga sample sa bansa nang hanggang mahigit 700 sample kada linggo at mapapaabot na ito ng 1,500 samples kada linggo dahil sa dagdag-pondo mula sa gobyerno.

Pero kulang pa minsan ang samples na nakakarating sa kanila.

"I-RT-PCR sila, mag-positive sila, ’pag hindi nila ipadala sa amin eh di natutulog lang doon sa kanila, so there's certain delay. It is very, very important that as soon as possible, this is associated with clusters or increased deaths or admissions," ani Saloma. — Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News