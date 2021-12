OSLO—Sinuong ng mga Pinoy sa Oslo ang lamig ng winter sa Norway para ipakita ang kanilang mainit na suporta kay Maria Ressa, mamamahayag at kauna-unahang Nobel laureate ng Pilipinas.

Tangan ang bandila ng Pilipinas, nagmartsa ang mga Pinoy mula sa Oslo Central Station hanggang Grand Hotel para abangan ang tradisyunal na pagdungaw ng mga Nobel Peace Prize awardees na sina Ressa at Russian journalist Dmitry Muratov.

”Excited kasi historic moment for journalists and Maria Ressa won the Peace Prize and I was lucky to be the official photographer of the Peace Prize exhibition," sabi ni Hannah Morales.

Bago pumunta sa martsa, nagtipon muna ang ilang community leaders sa Oslo sa Grand Hotel, kung saan sila pinuntahan ni Ressa para pag-usapan ang kaniyang mensahe sa awarding ceremony.

“Ang pinakamagandang words na narinig ko sa kaniya ay kailangan tingnan natin ano pa ang kaya nating ibigay, hanggang saan tayo puwede magbigay," sabi ni Jun Solas, isang community leader sa Oslo. "Ano ang puwede nating gawin para sa ating bansa."

Sabi naman ni Ruben Gerardo, lider ng Filipino Resource Center: " ’Yung truth crusade ni Maria tungkol sa disinformation, kailangan tayong mga Pilipino, kailangan din nating tutukan ’yun para maging kapani-paniwala ang mga sinusulat sa social media."

Samantala, sabi ni Rose Bernabe, isang propesor sa University of Oslo, na kailangan kumilos na ngayon laban sa paglaganap ng disinformation sa social media.

“The important thing to do now is to continue with activism," saad ni Bernabe. "She brought home the point that activism is not just talking with each other but more importantly to go for very good regulations.”

Matatandaang nanawagan si Ressa para sa mga reporma sa social media pagkatapos niyang tanggapin ang medalya at diploma ng Nobel Peace Prize nitong Biyernes.

Babala niya, hindi masisigurado ang integridad ng mga eleksyon dahil mas mabilis umano kumalat ang disinformation kaysa sa katotohanan sa social media.

