Russia nagbabala: 'Wag uminom ng alak bago magpaturok ng Sputnik V

MAYNILA — Sinabi ng mga eksperto na 'wag mag-alala dahil normal ang allergy warnings sa mga bakuna.

Ito'y matapos mabahala ang ilan sa balitang nagdulot ng allergic reaction sa katawan ang bakuna laban sa coronavirus disease (COVID-19) na ginamit sa publiko ng United Kingdom.

"Ang lahat ng technology like medicines or vaccines common 'yung side effect na allergies sa mga tao. Ang mga gamot at bakuna na ibinibigay sa atin na doctor, ito ay foreign materials. 'Pag pinasok sa ating katawan, it may react differently across different individuals," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ayon sa Department of Health, ito mismo ang dahilan kung bakit importante ang screening at pag-check kung may allergies ang pasyente.

Ayon sa isang vaccine expert, wala naman talagang dapat ikabahala sa mga bakunang maaaprubahan ng gobyerno.

"Tayo hindi dapat matakot sa mga bakunang lalabas sa paraan ng pananaliksik na standard at dumaan sa tamang proseso," ani Dr. Lulu Bravo, executive director ng Philippine Foundation for Vaccination.

Ang Russia naman, nagpaalala sa mga tatanggap ng kanilang Sputnik V, ang bakunang dinevelop nila laban sa COVID-19, na hindi dapat uminom ng alak 2 linggo bago magpaturok at 42 araw matapos nito o halos dalawang buwan sa kabuuan.

Ayon sa DOH, hindi naman masama ang paalalang ito.

"We all know that when you drink alcohol, especially if you drink it too much, bumababa ang immunity natin. And when you take a vaccine, para mag-work sa iyo ang bakuna kailangan robust ang system mo, 'yung immune system mo ay maayos para nakakapag-develop ng antibodies ang iyong katawan," ani Vergeire.

"I think people should heed this call para lang po magkaroon ng magandang epekto ang ating bakuna. Iwasan muna natin ang nakakasama sa ating katawan," dagdag ng spokesperson.

Pero ang developer mismo ng Sputnik V na si Dr. Alexander Gintsburg, sinabi umanong hindi naman makakasama ang minsanang pag-inom.

Ang Gamaleya Institute na nag-develop ng Sputnik vaccine, kasalukuyan pang kinukumpleto ang requirements para makapag-clinical trial sa Pilipinas.

—Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News