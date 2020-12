Publiko, pinayuhan na agahan ang pagbili ng pang-Noche Buena

Mga tauhan ng isang supermarket sa Quezon City noong Marso 25, 2020. Gigie Cruz, ABS-CBN News

MAYNILA - Agahan ang pamimili ng mga sangkap pang Noche Buena, payo ng isang grupo ng mga supermarket owners sa publiko, para na rin maiwasan na maubusan ng suplay at overcrowding sa mga pamilihan.

Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua, makaaapekto sa distribusyon ng kanilang mga produkto ang pagdagsa ng mga tao.

Apektado rin aniya ang paggalaw ng mga produkto dahil sa mga nagdaang mga bagyo, at limitadong transportasyon na dala ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

"Yun lang ang potential problem pag nag sabay-sabay last minute, hindi distributed sa mga lugar. Pag sabay sabay sa iilang lugar, may mga areas na kukulangin. At maaaring tumaas ang presyo ng mga kinulang," aniya.

Ayon kay Cua, matumal pa rin ang benta ng mga produkto dahil sa pangamba ng ilang tao na lumabas dahil sa pandemya, habang wala pang 13th Month Pay o Christmas bonus ang iba.

"'Yung 13th month pay wala pa ang iba so walang panggastos at still may takot pa rin ang mga taong lumabas," ani Cua.

Pero aniya, posibleng dumagsa ang mga mamimili 3 o 4 araw bago mag-Pasko.

Muli namang tiniyak ni Cua na walang taas-presyo sa Noche Buena products maliban na lang kung maubusan ng stock o supply nito dahil posibleng gumalaw ang presyo.

Ayon pa kay Cua, posibleng maapektuhan ang presyo ng Noche Buena products sa usap-usapan na truck ban sa Disyembre 14.

"Actually magtataas eventually kami pero ang suppliers ang magtataas ng presyo so kung magtataas ang manufacturers so naturally magtataas kami ng presyo," ani Cua.

"Transportation is a small component of the supply chain. Very little price increase lang kung may adjustment po," dagdag niya.