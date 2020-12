Paalala ng MMDA: Sidewalk vendors bawal pa rin ngayong Kapaskuhan

Clearing operations sa Baclaran noong 2019. George Calvelo, ABS-CBN News/File

Nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na ipinagbabawal ang mga sidewalk vendor ngayong Kapaskuhan.

Alinsunod ito sa memorandum circular ng Department of the Interior and Local Government na inilabas noong Nobyembre 16, kung saan itinutuloy ang road clearing operations na nahinto dahil sa lockdown.

"Hindi po kami nagkulang sa abiso. Pagdating ng oras ng clearing sa 16 dapat wala na kayo diyan. Mayroon po na kapag may nakakita sa 'min talagang umaalis na sila," ani Francis Martinez, sidewalk clearing ops head ng MMDA.

Nagkasa na rin ang MMDA ng mga clearing operation.

Inatasan nila ang mga lokal na pamahalaan na maglaan ng lugar para sa mga apektadong vendor.

May iilang lugar na gumagawa nito gaya ng Pasay na may night market para sa mga sidewalk vendor noon.

Nakikipagtulungan na rin ang MMDA sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang mga lugar na para sa mga vendor at mga paradahan, para hindi ito galawin ng mga clearing team nila.

— Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News