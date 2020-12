Opisyal ng Taiwan ibinahagi kung paano nila nakontrol ang pandemya

MAYNILA — Habang patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo, isa ang Taiwan sa mga may pinakamababang naitalang tinamaan ng sakit.

Humarap sa online forum nitong Biyernes si Taiwan digital minister Audrey Tang para ibahagi ang "Taiwan model" na kanilang ginamit bilang sagot sa "twin pandemic" na COVID-19 at disinformation.

May tatlong bahagi aniya ang kanilang social innovation.

Una rito ang bilis. Pagputok anya ng pandemya ng Disyembre 2019 ay nakaalerto na sila. Enero 1, 2020 ay may flight inspection na sa mga pasahero na galing Wuhan, China.

Ikalawang aspeto aniya ay fairness o pagiging patas. Noong mamahagi sila ng face mask ay pinili nila ang mga kilalang botika.

Gumamit din sila ng app para sa open data at makita ng mga residente kung gaano kahaba ang pila sa pagkuha ng mask, kung gaano karami na ang nabibiling mask, at kung sapat pa ang supply nito.

Kada 30 segundo ay nare-refresh ito para real time ang datos na lumalabas.

Ikatlong aspeto ang fun o saya. Ito ang ginamit nila para kontrahin ang disinformation.

"This is very carefully designed message. It appeals to rational self interest. It doesn’t attack anyone," ani Tang.

Natanong naman si Tang sa kung ano ang puwede nitong maibigay na advice sa gobyerno ng Pilipinas lalo't hindi naman lahat sa bansa ay naka-online.

Giit niya, mahalaga ang radyo at TV sa ganitong pagkakataon lalo na sa mga live press conferences.

Puwede rin anyang gumamit ng toll free numbers at posters.

Magmula noong pumutok ang pandemya, nasa higit 700 pa lang ang naitalang COVID-19 cases sa Taiwan at 7 dito ang nasawi.



—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News