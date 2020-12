Imbes na mag-exam: Mga estudyante, pinagrehistro para sa halalan 2022

MAYNILA — Hinangaan ng netizens ang isang guro na imbes magpa-exam ay inengganyo na lang ang kaniyang buong klase sa Grade 12 na magparehistro bilang botante para sa halalan sa 2022.

Sa kanilang virtual class, ipinakita ng mga Grade 12 students sa Good Shepherd Cathedral School sa Quezon City ang mga piraso ng papel na patunay na makaboboto na sila sa susunod na eleksyon.

Pinagrehistro sila ng guro nilang si Marco Paolo Lovendino bilang kapalit ng mahabang pagsusulit sa subject nilang "Trends, Networks, and Critical Thinking."

Hindi inasahan ni Lovendino na gagawin ito ng 26 niyang estudyante sa loob lang nang isang linggo.

"Sine-send nila sa akin 'yong mga pictures nila na 'sir nandito na kami, excited na kami, botante na ako.' So makikita mo talaga yong sense of fulfillment na hindi nila ginagawa iyon for the sake na ayaw nila mag-long test. Gagawin talaga nila iyon kasi gusto nilang bumoto in the future," ani Lovendino.

Kuwento niya, naengganyo ang klase sa diskusyon nila tungkol sa demokrasya.

Mula nang buksan muli ng Commission on Elections (Comelec) ang voter registration nitong Setyembre, hindi pa umaabot sa 1 milyon ang nagparehistrong bagong botante sa buong bansa, malayo pa sa target na 3 hanggang 4 milyong new voters sa halalan 2022.

Sabi ng Comelec, napipigilan ang mga gustong magparehistro dahil sa banta ng pandemya.

"We still have to see 'yong talagang uptick ng registration numbers. I think people are still a little afraid, they're still a little concerned, and siyempre hindi mawawala 'yong impact ng holidays," ani Comelec spokesman James Jimenez.



—Mula sa ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News