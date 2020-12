Hinihinalang biktima ng summary execution, natagpuan sa EDSA-Makati

TeleRadyo

MAYNILA - Natagpuan sa gilid ng EDSA sa Barangay Magallanes, Makati ang bangkay ng isang lalaki na hinihinalang biktima ng summary execution o salvage Huwebes ng gabi.

Binalutan ng kulay asul na plastic bag ang sugatang biktima na nakasuot lang ng maong shorts.

May nakapulupot din sa leeg niya na electrical cord.

Gaya ng mga dating biktima ng salvage, may iniwang papel sa tabi ng bangkay na sinulatan ng “Snatser, magnanakaw, mandurukut ako, wag tularan.”

The corpse--whose head was wrapped with a plastic bag--was accompanied by a description of the man as a criminal: "Snatcher, magnanakaw, mandurukot ako, wag tularan" Both the head wrap & paper message are common to summary killings. (📸: Ferdinand Lim) pic.twitter.com/90wTD9dW8D

Walang pagkakakilanlan ang lalaki na tinatayang nasa edad 30-40.

Ayon kay Police Staff Sgt. John Patrick Balugod ng homicide section ng Makati Police, unang ipinaalam ng concerned citizens sa Pasay police ang bangkay na inakalang nakahiga lang sa may sidewalk sa EDSA northbound sa tapat ng kanto ng Evangelista.

Pero nang ipasa sa Makati police at dumating sa crime scene, wala nang nakitang mga witness.

Noong Dec. 4 naman, isang linggo ang nakararaan, natagpuan din ang 2 bangkay ng umano’y summary executions sa magkaibang bahagi ng Osmeña Highway sa Makati rin.

The corpses of 2 men, both with hands tied, were discovered at separate areas of Osmeña Highway in Makati City.



One of the victims was reportedly seen being shot multiple times after alighting from a motorcycle.



(Contributed photos) pic.twitter.com/lLgh4jrQDn