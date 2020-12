Dating pulis na wanted sa kasong murder timbog

Police Regional Office 3

Hinuli ng mismong mga kabaro niya ang isang dating pulis na wanted sa pagpatay, sa bayan ng Mabalacat, Pampanga nitong Huwebes.

Sa isinagawang manhunt operation ng pulisya sa Doña Asuncion Lee Integrated School sa Barangay Tabon, natiklo si dating Patrolman Rollysmith Ducusin sa bisa ng dalawang warrant of arrest.

Kasong murder with no bail recommended at homicide ang hinaharap ni Ducusin.

Nag-AWOL umano ang suspek bago siya naaresto.--Ulat ni Gracie Rutao

