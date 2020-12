ALAMIN: Ilang online modus na dapat bantayan ngayong Christmas season

ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nagbabala ang mga awtoridad kontra sa mga modus na naglipana ngayong bonus at shopping season, sa harap ng pagdami ng online transactions dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Ayon sa National Bureau of Investigation, uso na ngayon ang phishing o iligal na pagkuha ng account information sa mga e-mail kaugnay ng mga umano’y napanalunang gift certificate, rewards, credit card upgrade at alok na work from home.

Tumataas din anila ang tinatawag na utility scam, kung nagpapanggap na staff ng mga utility company ang mga kawatan.

"Ngayon mini-mimic ng mga hacker 'yun, ng mga scammer 'yun, na akala mo nagbabayad ka ng kuryente, "yun pala 'yung account nila (scammer) ang binabayaran mo," ani NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo.

Ayon sa NBI dumoble ang mga natanggap nilang mga online scam ngayong 2020 kumpara noong 2019.

Lumabas din sa datos ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na paakyat ang bilang ng mga kaso ng online scam habang papalapit ang Pasko.

"Ang nangyayari po is makikipag-transact sa legit na online platform, then makikipag-usap outside. Doon sila magkakaroon ng transaction, then hindi naman po darating 'yung item o appliances na in-order nila," ayon kay PNP-ACG public information officer Arvin Villaran.

Nitong Nobyebre, umabot sa 204 ang naitala nilang online scams.

Pinakamarami ang mga kaso ng online selling scam o ang mga hindi dumarating ang binibili online.

Ayon sa Department of Trade and Industry, mas mainam kung sa lehitimong platform bibili ng mga produkto.

"Pagka platforms ang seller, mas madali po para sa DTI na hanapin sila kasi ang kausap natin diretso 'yung platform. So sila po ang bahala sa online merchant nila, nagse-settle sa atin," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Pinayuhan din ang publiko na maging mapagmatyag sa harap ng mga naglilipanang scam.

"Ang tell-tale sign niyan is pagka masyadong mataas ang discount, i-check mo. Pag masyadong nagmamadali, may urgency, i-check mo ulit. And again, leverage on the power of the internet. Tingnan mo kung mayroon na bang reports or activities na against dito sa marketplace na ito," ani Lorenzo.

Payo naman ni Villaran, dapat ding maging mapagmatyag kung makakatanggap ng email na may alok na credit card upgrade.

"Sa mga credit card naman po, debit card, wala pong ipinapadalang link ang bangko. Hangga’t maaari kung mag-a-upgrade kayo, kailangan niyo pa rin po pumunta sa mismong bangko," ani Villaran.

Kung nabiktima ng online scam, mainam na kontakin agad ang bangko para i-report ang insidente at maghain ng reklamo sa NBI o sa pulisya.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News