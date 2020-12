3 magkakamag-anak na gumagawa ng Judas Belt, nasabugan ng paputok

Kuha ni Nagiel Banacia

Sugatan ang tatlong miyembro ng isang pamilya matapos sumabog ang kanilang ginagawang paputok sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Babag sa Lapu-lapu City, Cebu Huwebes ng gabi.

Nalapnos ang balat ng 13-anyos na anak na nagtamo ng malaking sugat sa ulo at halos nasunog ang buong katawan. Ang 31-anyos na ina at 15-anyos na anak na babae ay nagtamo ng third degree burns sa halos 80 porsyento ng kanilang katawan.

Sa imbestigasyon, napag-alamang inaayos nila ang mga rebentador para gawin itong Judas Belt na paputok nang biglang sumabog at nasira ang kanilang bahay.

Ang Barangay Babag ng Lapu-Lapu ang tinaguriang "firecracker capital" ng Central Visayas.--Ulat ni Andy Dimataga Mañus

