Hindi mapigilan ni Merlyn Asakil na maiyak dahil sa pagkabahala.

Pumalaot kasi ang kaniyang asawa para may pang-Christmas party ang kanilang anak.

Hindi umano nila alam na nabuo na pala bilang bagyo ang low pressure area na tinatawag na ngayong Rosal.

"Naglaot yung asawa ko dahil sa kahirapan namin. May Christmas party ang mga anak ko, masakit sa dibdib ko ma'am. Masakit," ani Asakil.

Ang kubo nila sa tabing-dagat, tagpi-tagpi na dahil sa marami nang dumaan na bagyo kaya nabahala rin siyang baka muli itong masira ng bagyo.

Si Christy Balibat, agad nagligpit ng mga gamit bilang paghahanda kung kailangan nilang lumikas.

Pero nababahala siya sa kaligtasa ng asawang mangingisda na pumalaot din.

"Ngayon pa lang, ngayon pa lang umaga kasi ano, wala kaming kakainin, pumalaot siya kasi mabuti naman ang panahon, hindi naman umuulan," ayon kay Balibat.

Naranasan na sa Can-Avid, Eastern Samar ang makulimlim at mahinang pag-ulan.

May ilang residente ring naghahanda kung kailangangn lumikas at inihanda na rin ng lokal na pamahalaan ang relief packs kung sakaling may mga maapektuhan ng bagyo.

Sa Leyte, maaraw na at malinaw ang karagatan kaya may ilang mangingisda na bumabalik na sa kanilang hanapbuhay.

-- Ulat ni Sharon Evite