Inaresto ang isang 46 anyos na lalaki sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, matapos umano niyang takutin ang 23-anyos na babaeng kapitbahay na ikakalat niya ang mga maselang video nito.

Ayon sa Regional Anti-Cybercrime 3, inireklamo ng biktima sa kanilang tanggapan ang pananakot sa kanya ng kapitbahay.

Kwento ng biktima, Hulyo 2022 nang ipinagtapat sa kanya ng kanyang kapitbahay na mayroon itong kopya ng kanyang maselang video.

Ayon sa biktima, tanging sa kasintahan niya na nakilala online ang pinadalhan niya ng mga video.

Pero napag-alaman na ang kapitbahay pala nila ang kanyang naging kasintahan online at meron pa itong 2 dummy accounts sa social media na nagsasabing mayroon din silang mga kopya ng video.

Kalaunan, nakipagkita ang suspek sa biktima sa isang hotel para makipagtalik kapalit ng pagbura nito sa mga video.

Dito na nahuli ang suspek sa isang entrapment operation.

Sinampahan na ng mga kasong paglabag sa Article 286 (Grave Coercion) ng RPC at RA 9995 ( Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009) at Art 178 (Using Fictitious and Concealing True Name) in relation to Sec 6 ng RA 10175 ( Cybercrime Prevention Act of 2012) ang suspek.

-- Ulat ni Gracie Rutao