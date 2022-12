Kampo ni Quiboloy nagulat sa parusa ng US Treasury

MAYNILA - Ikinagulat ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ ang paglabas ng US Treasury Department ng press release patungkol sa kaugnayan nito sa korapsiyon at human rights abuses.

Sa isang press conference, iginiit ng kaniyang mga abogado na nalabag ang karapatan ni Quiboloy dahil nahusgahan na siya bago pa man magkaroon ng pagliliitis sa mga kinahaharap niyang kaso sa susunod na taon.

“They’ve already convicted him. What kind of country am I living in?” sabi ng abogado ni Quiboloy na si Atty. Michael Jay Green.

Ayon kay Green, hinatulan na umano ng Estados Unidos si Quiboloy base sa press release, gayong may presumption of innocence.

They’re simple allegations that we submit are false and not true. I am an American. I love my country. But today, I am embarrassed…How can a country like the US, with a rich history of protecting rights and due process, issue a press release like this?” ayon sa abogado na si Atty. Manny Medrano.

Ikinahihiya umano ni Medrano ang kaniyang bansang Amerika na dati pang isinusulong ang right to due process.

Gayunman, hindi nababahala ang kampo sa magiging epekto ng sanctions.

“We’re not terribly concerned because what’s not gonna happen is federal agents coming in and seizing property…You can’t go in and seize stuff without a civil law suit or a seizure warrant or instituting forfeiture to seize that property,” ani Medrano.

Hindi naman umano puwedeng kumpiskahin ng mga awtoridad sa US ang mga ari-arian nang walang aksong sibil o seizure warrant o forfeiture proceedings.