MAYNILA - Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang suplay ng karne at gulay para sa holiday season.

"‘Sa mga pamilihang bayan mamili ka lang lahat ng varieties andiyan," ani DA deputy spokesman Rex Estoperez sa isang media forum sa Quezon City.

Gayunman, inaasahang tataas din ang presyo ng gulay at karne dahil sa mga bagyo at ang banta ng avian flu at African swine fever.

Tiniyak din ng DA na sapat ang suplay ng bigas.

Hinimok naman ni Estoperez ang publiko na mamili ng frozen meat. Pero ayon sa meat vendor na si Caroline Castillo, mas kakaunti ang naghahanap nito.

"Mas mura talaga yung frozen pero yung iba ayaw talaga kasi ng frozen kasi iba raw ang lasa," ani Castillo, na itinigil na ang pagbebenta ng nasabing karne.

Narito ang presyo ng baboy sa Metro Manila markets, ayon sa DA:

Kasim- P210-P260 (Frozen)

- P300- P330 (Fresh)

Liempo- P265- P300 (Frozen)

- P330- P390 (Fresh)

- Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News