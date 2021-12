UK, Poland at France, nag-donate ng COVID-19 vaccines sa Pilipinas

MANILA - Halos magkakasunod na dumating sa Pilipinas ang mga donasyong COVID-19 vaccines ng UK, Poland at France kamakailan.

Unang dumating noong November 27, 2021 ang 1,746,160 doses ng Aztrazeneca vaccines na donasyon ng British government mula sa COVAX facility. Ang delivery ang kumumpleto sa 5.2 million donated jabs ng United Kingdom sa Pilipinas.

“This is a powerful illustration of our commitment to deliver a hundred million doses worldwide by next year and ensure equitable access to vaccines especially for poor people around the world”, pahayag ni British Embassy Deputy Head of Mission Alashair Walton Totty.

Malugod na tinanggap at pinasalamatan ng Philippine goverment ang British goverment sa kanilang donasyon.

Kinabukasan, dumating sa bansa ang 547,100 doses ng AstraZeneca vaccines na donasyon naman ng Poland. Lulan ng Emirates Flight EK 332 ang mga bakuna na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong November 28, 2021.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagbigay ng donasyong bakuna ang Poland sa Pilipinas mula nang nagsimula ang pandemya.

Pinasalamatan ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang NationalTask Force Against COVID-19 chief implementer ang Poland sa kanilang donasyon.

Malaking tulong anya ang mga bakuna lalo’t may nakaambang panganib dulot ng bagong Omicron variant.

“Nanawagan kami sa lahat ng hindi pa bakunado, magpabakuna na tayo. Palapit na ng palapit ang araw. Nandito na ang Omicron. Baka mabigla tayo,” panawagan ni Galvez.

Dumating rin sa bansa noong December 1, 2021 ang 1,632,900 doses ng AstraZeneca vaccines na donasyon naman ng France mula rin sa COVAX facility.

Sinalubong ni French Ambassador to the Philippines Michèle Boccoz ang donated vaccines sa NAIA Terminal 3.

Ayon kay Boccoz ang mga bakunang dumating ay bahagi ng donasyon ng France na kapag nakumpleto ay aabot sa 5,850,000 doses ng iba’t bang brands.

“Moderna, Pfizer, and AstraZeneca--more are coming soon. So, it's really a strong gesture of friendship,” sabi ni Boccoz.

Pinasalamatan ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang France para sa kanilang “act of compassion,” dahil ang unang batch ng French donated vaccines ay agad matutulungan ang humigit kumulang na 800,000 katao.

Ayon kay Galvez, nakatanggap na ang Pilipinas ng kabuuang 142,153,340 doses of COVID-19 vaccines na binili ng gobyerno at mga donasyon mula sa iba’t ibang bansa mula noong February 2021.

