'Tuloy ang abuso': SC ruling sa anti-terror law hindi ikinatuwa ng ilang petitioner

MAYNILA — Walang panalo sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Anti-Terrorism Act: ito ang iginiit ng ilan sa mga petitioner dahil kakapiranggot lang umano ang 2 bahaging ipinawalang-bisa ng mga mahistrado.

Sa desisyon ng Supreme Court (SC), hindi terorismo ang magprotesta o mag-mass action. Hindi rin kinilala ng SC na porke idineklara o hiniling na gawing terrorist group ang isang indibidwal o grupo ay ituturing na silang ganito ng Anti-Terrorism Council (ATC).

May mga natuwa dito.

"At least the definition has been cut down in terms of the dangerous provision. I think it’s a victory," ani Chel Diokno, isa sa mga petitioner.

Pero mas marami ang nakukulangan.

"If we will compare [these] two provisions, these are worthless because the absolute power of the ATC, which acts like a court and acts like it is higher than the courts, remains... Under the decision of the SC, we do not have protection when it comes to human rights. Under this decision, we can expect the abuses of our authorities will continue," ani Evalyn Ursua, isa pang petitioner.

Tinutukoy ni Ursua ang iba pang probisyon ng anti-terror law na hindi idineklarang unconstitutional.

Isa rito ang section 9 kung saan maaaring ituring na inciting to terrorism ang ilang pahayag o panulat, na tinututulan ng mga mamamahayag.

Isa pa ang section 16 hinggil sa paniniktik sa mga kilos at komunikasyon ng mga pinaghihinalaang terorista.

Kabilang rin ang posibleng house arrest kahit nakapagpiyansa na ang isang suspek sa ilalim ng section 34.

At ang sections 35 at 36 ng batas na nagbibigay-kapangyarihan sa Anti-Money Laundering Council na silipin ang bank accounts o i-freeze ang mga ari-arian o pondo ng umano'y mga terorista nang walang pasabi o court order.

Isa pang tinututulan ang kontrobersiyal na section 29 ng batas na nagbibigay-kapangyarihan sa ATC na ipahuli ang isang suspek nang walang warrant of arrest at ikulong siya nang hanggang 24 na araw kahit walang kasong isinasampa.

Ikinagulat ito ng ilang petitioners lalo’t nagpahayag ang ilang mahistrado ng pagkabahala rito sa kasagsagan ng oral arguments.

"Yes, ako surprised kasi para sa akin, klarong-klarong unconstitutional ang section 29. Twenty four days na kulong, wala ka man lang kaso sa korte. E ba’t ka nila kinulong? Wala pala silang batayan," ani Neri Colmenares.

Nagulat rin dito maging si Justice Undersecretary Adrian Sugay.

"It's really the whole concept of extended detention. That in itself is already problematic," aniya.

Maghahain ng motion for reconsideration ang mga petitioner sa SC.

"Did we win? No. But is it us that lost? No. It’s our people as a whole… So even in a small space given to us to question this, we will continue our fight," ani Virginia Suarez.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News