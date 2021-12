Muling nagbukas ang Tagaytay sa mga turista noong Setyembre 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/file

Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Tagaytay ang inaasahang dagsa ng mga tao sa Kapaskuhan.

Pwedeng pumasyal, mag-hotel, at kumain sa mga restaurant kung fully-vaccinated. Kung wala pang bakuna, kailangan lang may negatibong RT-PCR test result.

Halos fully-booked na rin ang mga hotel sa lungsod, at paborito ring pagdausan ng mga Christmas party ang mga hotel at restaurant.

Paalala naman ng isang vaccine expert na dapat mga bakunado lang ang dumadalo sa mga Christmas party.

“May mga precautions naman. Patuloy pa din naman ang buhay ang sabi nga ng iba we have to learn to live with the virus pero nandon ang pag iingat may mga party na nanyayare pero amganda yun naririnig ko na lahat ay bakunado and then may mga trade off pero pwede po," ani Department of Science and Technology vaccine panel chair Nina Gloriani.

Kaya naman ang isang restoran sa Tagaytay, tinitiyak na bakunado ang kanilang mga staff.

“Nagsumikap po kami na mabakunahan ang staff lahat po sila sa tulong ng local government at Yung iba pro schedule na for booster shots kaya po talagang pinaghahandaan natin itong Christmass season para maiserved natin yang mga turista," ani Raymond Ambion, may-ari ng Klara's Restaurant.

Paalala naman ni Tagaytay tourism officer Jarryd Bello na sumunod sa minimum public health standards.

"Paalala lang po sa mga turista na syempre minimum health standards pa rin po ang inaapply natin dito, mag-face mask pa rin po, physical distancing lalo na są mga hindi natin kasama sa biyahe," ani Bello.

