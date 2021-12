George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagpapaalala ang Malacañang nitong Biyernes sa mga nagbabalak na magdaos ng street parties ngayong holiday season na tiyaking may basbas muna ito ng lokal na pamahalaan.

Ayon kay Cabinet Secretary at acting Presidential Spokesperson Karlo Nograles, ito ay para tiyak na mababantayan ang aktibidad at masusunod ang health protocols.

“Doon sa mga parties na sinasabi, number 1, makipag-ungayan muna po ng LGU, okay? So huwag ninyong isipin na pwede ito, hindi po. Makipagungayan muna sa LGU because there will be some LGUs that have some requirements, so wag ito i-generalize na ito, pwede na," paliwanag ni Nograles.

Hindi naman tutol ang Department of Health (DOH) sa pagdaraos ng street parties, lalo’t mas ligtas ito kaysa sa indoor settings pero may paalala pa rin ang ahensya.

“Siyempre kung sa street parties alam natin okay iyon dahil open air iyon, well ventilated. Pero mahalaga din po na bilang ng tao na kaya lang i-accommodate sa lugar na iyon. Kung outdoor area siya, at nasa [Alert] Level 2, 70 percent," ani Beverly Ho, direktor ng DOH Health Promotion Bureau.

"As long as kaya ng ating local authorities or organizers to make sure that happens, na ma-enforce iyong guidelines na iyon ay pwede po," dagdag ni Ho.

Binigyang diin din ni Ho ang mga dapat tandaan sa pagdaraos ng mga party o ano mang gatherings ngayong holiday season.

Mas piliin ang outdoor venues hangga’t maaari, pero kung indoor, tiyakin lang dapat na maayos ang ventilation at hindi masikip para sa bilang mga dadalong tao.

Mga fully vaccinated lang dapat ang padadaluhin kapag indoor ang venue.

Dapat laging suot ng maayos ang face mask. Pwede lamang itong tanggalin tuwing kakain, pero kailangang ibalik din lalo na sa mga gawaing may posibleng interaction sa ibang tao tulad ng games.

Iwasan ang mga games o palaro na magreresulta sa close-contact interaction o di kaya ay pagkukumpol kumpulan.

Dapat palaging maghugas ng kamay, o gumamit ng alcohol o hand sanitizers.

Hangga’t maaari, huwag na rin gumawa ng mga aktibidad na may pagkanta, pagsigaw o ano pang kamukha nito.

CAROLING

Pwede naman ang caroling, pero may paalala ulit dito ang DOH. Matatandaang pinayagan ito ng gobyerno sa mga area na nasa ilalim ng Alert Level 2 pababa.

“Sa pangangaroling po alam natin na kinakailangan na bukod sa bakunado, kailangan naka-wear ng mask diba kasi may chance tayo na makaspread po. As long as ginagawa naman iyon at may distancing, yes okay lang po sa atin," aniya.

Hinihikayat din ng DOH ang publiko na umiwas din sa paggamit ng paputok.

Mas ligtas aniya kung manood na lang ng community firework displays o maghanap ng ibang alternatibo na pampaingay.

Maganda rin umano kung masustansyang pagkain ang ihahain sa holiday season.

“Make sure na iyong mga hinahanda po natin ay health ano, less salt , less sugar at less fatty. We also encourage everyone to hydrate with water, but less with alcoholic beverages and sweetened beverages.”

Naghahanda ngayon ang bansa sa banta ng omicron variant, na ayon sa mga eksperto ay posibleng mas nakahahawa at mas mabilis magpataas ng kaso ng COVID-19.

Mababa naman anila ang tiyansa ng isang tao na magkaroon na severe COVID-19 dahil sa naturang variant of concern, base sa initial reports.

PANOORIN