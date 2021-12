MAYNILA - Kailangan pa ng vaccine expert panel ng karagdagang datos bago baguhin ang ilang panuntunan ng pagbibigay ng COVID-19 vaccines sa Pilipinas, ayon sa isang opisyal.

Sa United Kingdom, napabalita kasing ibinibigay na ang booster doses 3 buwan matapos matanggap ang primary series o iyong unang 2 doses ng bakuna.

Pero sabi ni National Task Force Against COVID-19 adviser Ted Herbosa, sapat pa ang pagitan ng doses ngayon ng iba't ibang bakuna.

“Iyong ganitong mga datos we have to look at the scientific data if it is published in a journal, ibig sabihin noon maganda ang conclusion nila at maryoon tayong vaccine expert panel led by Prof. Nina Gloriani na siyang nag-aanalisa ng findings all over the world, so kung isa iyan sa findings na earlier, baka irekomenda iyan sapagkat marami naman tayong vaccines," paliwanag ni Herbosa.

Ang Pfizer vaccines, hindi rin aniya malabo na magamit na rin bilang booster shot sa mga edad 16 to 17 years old tulad ng ginagawa sa Amerika.

“Iyong modification of the EUA is dependent on the application na ifafile ng Pfizer sa ating Philippine FDA, kung iyan ay naaprubahan sa FDA ng Amerika, most likely madali rin iyang ma-approve dinn iyan ng Philippine FDA kasi pini-present nila ng scientific data kung bakti pwede iyan ang klase na third dose sa ating mga kabataan," aniya.

Samantala, ipinagmalaki ni Herbosa na naabot na ang herd immunity sa ilang lugar sa bansa tulad ng National Capital Region dahil umaabot na niya sa 90 porsyento ng target population ang bakunado.

Sa buong bansa, nasa 42 percent na aniya ang average na bilang ng mga fully vaccinated na habang 74 percent ang nakatanggap na ng first dose.

Sa part 2 ng national vaccination days sa Dec 15 hanggang 17, inaasahan umano ng gobyerno na may madagdagdan pa ng 7 million na mga Pilipino na mababakunahan.

Sabi naman ng Malacañang target ng gobyerno na nasa higit 90 million ang mababakunahan bago matapos ang termino ni Pang. Duterte sa susunod na taon.

Tiwala din ang Malacañang na hindi na kakapusin ang bansa ng supply kahit booster shots.

“Doon sa sinubmit po namin sa Kongreso na proposed budget natin for the vaccines for next year, 45 billion po ang nakalagay diyan and we await ano iyong magiging final version ng budget as approved by the Bicameral Conference Committee ng Kongreso and I hope that intact pa po iyong budget na 45 billion para po sa karagdagang vaccines for 2022," paliwanag ni Palace acting spokesman Carlo Nograles.

Nagpa-alala naman si Herbosa na hindi dapat magpakampante kahit tila lumalabas sa pagaaral na mild cases lamang ang mga tinatamaan ng omicron variant.

Sa ngayon inaaral pa naman ang nakitang mutations nito, at ang epekto nito sa testing at mga bakuna na ginagamit ngayon.

“Sa dami noong tinatawag na mutations doon sa mRNA ng omicron o noong SARS-COV 2 virus, nakita nila na may partner virus, o sister virus na ganoon karami ang mutations, over 50 mutations kasi," aniya.

"Napakarami noon so pwede talaga magkaroon ng problems with the RT-PCR at with the vaccines. However ang stand ng WHO ay as of now, ang RT-PCR ay still effective against the omicron, and all our vaccines continue to work against the omicron," paliwanag niya.

