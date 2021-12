Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Halos 5,000 tableta ng party drugs na ecstasy ang nadiskubre sa isang package na dumating sa Clark, Pampanga mula Brussels, Belgium noong Martes.

Isinilid ito sa kahon na idineklarang ilaw lang ang laman. Sa x-ray pa lang, nakita nang may itinagong mga tableta sa lining ng kahon.

Nang buksan, kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na ecstasy ang kasama ng padala.

Nasa P8.5 milyon ang halaga ng nasabat na droga.

Sa pagtutulungan ng Bureau of Customs at PDEA, ikinasa ang operasyon laban sa consignee ng padala.

Idineliver ito sa address sa ng consignee sa Las Piñas City na magresulta sa pagkakaaresto ng tumanggap ng padala.

Kakasuhan siya ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of Illegal Drugs.

Ito na ang ika-7 major drug apprehension ng Port of Clark na may kabuuang P53.5 milyon na halaga ng ilegal na droga na nasabat na ngayong taon.