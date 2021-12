Mga OFW natuwa sa Green Listing ng Kuwait, UAE at Saudi

KUWAIT - Natuwa ang mgaPinoy sa Kuwait, United Arab Emirates at Saudi Arabia sa pagkakasama at pananatili ng mga nabanggit na bansa sa Green List ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) sa Pilipinas.

Marami sa mga Pinoy ang gusto nang umuwi at magbakasyon.

Isa si Ric Gregorio sa mga natuwa sa pagpasok ng Kuwait sa Green List noong November 16 magpahanggang ngayon.

“Sobrang happy dahil nakapasok na sa Kuwait sa Green List, gipit sa sitwasyon. Hindi lang sa money. Siguro next year na lang,” sabi ni Ric Gregorio, OFW sa Kuwait.

Nakahinga rin nang maluwag si Janet Jaen sa magandang balita.

“At least ‘yong mga kabayan gustong makapag bakasyon. Kaya mas maganda ngayon, free na kami nakalabas-labas. Hindi na ganun katakot,” sabi ni Janet Jaen, OFW sa Kuwait.

Tulad nina Ric at Janet maraming OFWs sa Kuwait ang gusto sanang umuwi kaya lang napakamahal pa rin ng air ticket pauwi ng Pilipinas dahil may arrival quota pa rin sa Pilipinas.

Kaya naman tuloy-tuloy ang special flights mula Kuwait.

“Ang ating embahada at saka ang POLO ay handang tumulong sa ating mga kababayan especially for those na gustong umuwi ‘yong mga finished contract na hindi makauwi dahil nga sa taas ng pamasahe, so ang solusyon natin dito ay special flight,” sabi ni Labor Attache Nasser Mustafa.

UNITED ARAB EMIRATES

Sa Dubai, hindi matawaran ang saya ng mga OFW sa balitang nasa green listing na ang United Arab Emirates ayon sa IATF ng Pilipinas.

“Unang-una thankful sa government kasi binigyan na nila ng chance ng makauwi ng direkta at importance ang mga OFW from UAE. Malaking bagay dahil ako na- experience ko yung 14 days quarantine with my three year old daughter sa hotel ‘pag may makita siya maalala siyang food sa TV she wants it pero ang struggle doon walang delivery for the kids food,” sabi ni Engr. Kristine Ghea Villanueva, OFW sa Dubai.

Naghahanda na ring magbakasyon sa Pilipinas ang magkaibigang Mhel at Mary Ann.

Kapwa nannies sa Dubai at ilang taong nang hindi makabyahe dala ng pandemya.

“Nakakatuwa naman po ang inyong balita na nasa Green List na po, maraming salamat po IATF sa ginawa niyong ito. Thank you,” sabi ni Mhel Radan, OFW mula Dubai.

“Ang saya-saya kabayan, Makikita na natin yung pamilya natin. Kaya thank you Lord, Thank you,” sabi ni Mary Ann Hubierna, OFW mula Dubai.

SAUDI ARABIA

Maging mga Pinoy sa Saudi, natuwa sa pagkakasama ng Saudi sa Green List.

“So that means yung vacation period natin usually 30-45 days ma-take advantage natin kasama ang family natin take note matagal tayo nawala because of this COVID, ‘di tayo naka-vacation regularly ‘yun po ang kagandahan nun,” sabi ni Justine Limbo.

"Malaking bagay po na sinama ng IATF ang Saudi Arabia sa Green List country malaking tulong sa mahigit isang milyong OFW sa Saudi Arabia at least ngayong Pasko makakauwi ang karamihang Pilipino baka isa na kami dun makauwi," sabi ni Kristoffer Nabiula, Architect sa Saudi.

"Maganda ‘yan maka uwi na ako sa Pilipinas dahil pinayagan na two years na ako nag stay dito dahil sa quarantine,” sabi ni Vic Zerda, Architect sa Saudi.

Ang mga biyaherong galing sa Green List na bansa na fully vaccinated at may negative PCR test pagdating ng Pilipinas ay hindi na dapat kailangan sumailalim sa institutional o hotel quarantine kaya lang dahil sa banta ng Omicron variant naglabas ng bagong direktiba ang IATF na mula November 28, 2021 hanggang December 15, 2021 lahat ng mga pasaherong nasa Green List countries kailangan pa ring sundin ang testing at quarantine protocols para sa Yellow List classification.

(Mula sa pinagsamang mga ulat nina Maxxy Santiago sa Kuwait, Rachel Salinel sa UAE at Lyndon Aballe sa Saudi Arabia)