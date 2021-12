Mga OFW nagtapos sa training courses bilang paghahanda sa Saudization

RIYADH - Nagtapos ang 65 OFWs sa ilang short term training courses bilang paghahanda sakaling mapabilang sa Saudization ang kanilang mga trabaho.

Dahil sa pagluluwag ng Saudi government sa COVID-19 protocols muling nagsama-sama ang 65 OFWs para sa short term courses sa Integrated Skills Development Center sa Riyadh.

Ang mga kursong kanilang pinag-aralan ay caregiving, cosmetology, massage therapy, basic electrical technology, solar panel installation, MS Office, Photoshop at CCTV with fiber optic installation.

Bakas sa kanilang mga mukha ang tuwa nang tangapin ang certificate of completion bilang patunay natapos nila ang short term courses na kanilang pinili. Dahil sa pandemya at napipintong Saudization Vision 2030, kahit mahirap iginapang pa rin nila ang kanilang training sa ISDC para magkaroon ng bagong kasanayan.

"Upang madagdag ang aking kaalaman, sa saloon mahaba ang oras pero sinisingit ko ang pag aaral,” sabi ni Jackie Lou Piliin, nagtapos ng Cosmetology.

"Bilang OFW Mahirap ipagsabay ang pag-aaral pero kung may determinasyonka nothing is imposible with it," sabi ni Criszel Betil, nagtapos ng Caregiving.

Ilang mahalagang programang nakapaloob sa Vision 2030 ang maaring makaka-apekto sa expat workers. Una maaring bumaba ang unemployment rate ng Saudis mula 11.16% hanggang 7% na lang, ibig sabihin mas maraming Saudis ang papasok sa kanilang labor force.

Ang resulta, hindi na nila kakailanganin ang maraming expat workers sa ibang key industries. At hindi tulad ng dati, mas dadami ang babaeng Saudis na magtatrabaho at magkakaroon ng propesyon sa mga darating na taon. Dahil dito maraming OFWs ang ngayon pa lang ay naghahanda na sa Saudization para makalipat sa ibang industriya kapag magbawas na ng expat workers ang kanilang kumpanya.

"Kung nahirapan man tayo ay ‘wag po tayo titigil dapat po tayo ay magdagdag ng kaalaman para pagdating ng panahon ay magagamit din natin,” sabi ni Nicol Nazareno, nag-aral ng CCTV installation with fiber optics.

“Hindi po ini-expect kasi pagod ako sa trabaho at sa ibang gawain, paghati hati ‘di po madali kasi as a worker, as a trainer as a mom need to monitor my kids di po talaga madali kailangan to puyat todo tiis,” sabi ni Virginia De Lanan Quimbao, nagtapos bilang Top 1 sa Massage Therapy.

"It’s pleasure for us to help other people who’s struggling to find job and to know more something to the career but they don't have other opportunity to be taken from their home country we provide better opportunity to learn stuff and to get a better career in the future,” sabi ni Stephan Suresh, Classroom sponsor.

Ikinatuwa at suportado ng Philippine Embassy sa Riyadh ang mga grupo na nagbibigay ng dagdag kaalaman at posibleng maging susi sa panibagong karera na magbibigay ginhawa sa kanilang pamilya.

"Una sa lahat gusto natin magpasalamat at mag-congratulate sa ISDC sa kanilang programa tayo po’y nagagalak na bahagi ng kanilang programa na kanilang capacity building ito po ay patunay na kung tayo ay magtutulungan marami po tayong magagawang magandang bagay para sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia at maraming maa-achieve ang kanilang skills to upgrade para magkaroon ng maraming opportunities para sa kanilang employment. The embassy is honored to be part of this endeavor po,” pahayag ni Rommel Romato, First Secretary at Consul General, Philippine Embassy sa Riyadh.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.