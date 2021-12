Watch more on iWantTFC

Pag-aaralan pa ng Department of Health (DOH) kung puwedeng igsian ang rekomendasyong pagitan mula nang makumpleto ang bakuna laban sa coronavirus disease (COVID-19) bago turukan ng booster o dagdag na dose sa bansa.

"Itong mga lumalabas ngayon na artikulo na pag-iikli between the second and the third dose, pag-aaralan naman 'yan ng ating mga eksperto. Pero sa ngayon na hindi pa kumpleto talaga ang mga ebidensiya na 'yan, it’s not completed yet. So ngayon we maintain status quo. But of course lahat ng lumalabas na pag-aaral na 'yan pinag-aaralan natin together with our experts," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sa ngayon, kailangang hindi bababa sa anim na buwan mula nang mabakunahan ng ikalawang dose o tatlong buwan mula nang maturukan ng single-dose Janssen vaccine ang mga kalipikadong tumanggap ng booster sa bansa.

Paliwanag ng Food and Drug Administration, kailangan pa ng dagdag na datos para suportahan ito.

"The government is sticking to the current vaccination schedule until there is more scientific data to support change in the schedule," ani FDA Director-General Eric Domingo.

Sa ilang bansa tulad ng United Kingdom, pinaikli na ang pagitan ng second dose at ng booster shot sa hindi bababa sa tatlong buwan mula sa dating anim.

Hirit naman ni vaccine expert panel chairperson Dr. Nina Gloriani na payagan ang mga immunocompromised na mas maagang mabigyan ng ika-3 dose, depende sa assessment ng kanilang doktor.

"Ang nakakakita sa pasyente ‘yung mga doktor nila. Kung medyo sa tingin nila hindi maganda 'yung immunity sa first two doses, they will have to consider," ani vaccine expert panel chairperson Dr. Nina Gloriani.

Sa ngayon, may higit 40 milyon nang may kumpletong bakuna kontra COVID-19.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News