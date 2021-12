Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Sa kabila ng unti-unting pagbangon ng bansa sa sitwasyon nito sa coronavirus, sinabi ng Department of Health na hindi pa masasabing endemic o pangkaraniwang sakit na lang ang virus sa bansa.

Paliwanag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire na may mga bagay pa na kailangan makita kabilang ang tuloy-tuloy na pagbaba o walang kaso sa loob ng isang buwan.

Bukod dito, dapat tuluyang lumuwag na ang mga ospital at dapat mataas na ang vaccination coverage dito.

"Posibilidad naman talaga 'yan in the future. Maraming bansa na ang nagpe-prepare na mag-transition to this endemic state of this COVID-19. Paghahandaan natin 'yan pero kelangan talaga 'yung metrics na ito ay masusundan natin at makikita natin and, of course, guidance from WHO is needed," ani Vergeire.

Sa ngayon, minimal risk na ang Metro Manila, bagama't may mga lugar gaya ng San Juan, Pasig, Parañaque, Valenzeula at Malabon na nakapagtala ng positive one week growth rate.

Nasa ilalim na ng Alert Level 2 ang lahat ng lugar ng bansa, maliban sa Cagayan Valley, Cordillera Region, at Zamboanga Peninsula na nasa low risk na.

Bumaba na rin ang tawag na natatanggap ng One Hospital Command Center.

At kahit may banta ng omicron variant, walang nakikitang dahilan para i-adjust ang kasalukuyang protocols.

"Itong variant omicron ang measures natin ay pareho pa rin ano, in fact we will have to be aggressive na lang in doing it and comply with the public health intervention and most especially talaga iyong vaccination," ani Treatment czar Leopoldo Vega.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News