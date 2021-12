Ilang Pinoy artist nagpasikat sa Qatar pop culture event

DOHA - Mahilig ba kayo sa Anime at Cosplay? Yan kasi ang forte ng mga Pinoy na nagpasikat sa Ajyal film festival sa Doha kamakailan.

Pinagsama-sama sa “Geekdom” event ang art, film, anime,music at gaming culture ng Qatar.

Ito ang maituturing na pinakamalaking pop culture event sa Qatar.

“Lahat ng people who are passionate about their creative, anime, manga, pop culture or anything about entertainment-related na they have passion to draw and showcase their arts to sell to people na parehas din ng hilig ng ganung arts,” sabi ni Genesis Magat, Anime Background junkie.

May free games sa iba’t ibang booth, mga pa-contest, cosplay at movie screening. Taon-taon sana ito ginaganap ngunit natigil dahil sa pandemya kaya nang magluwag ang Qatar, masayang dumalo ang fans ng na sabik sa ganitong klaseng sining.

“Just this past two years wala silang event na ganito, because of the pandemic. Now the people are excited, they all gathered here to enjoy all the stuff and to enjoy all their passion”, dagdag ni Magat.

Naipakita ng mga dumalo sa event ang kanilang passion.

“Mahalagang mahalaga siya kasi nakikita ng mga Qatari o ibang lahi na active sa Cosplay events at mga Geekdom na ganito, nakikita tayo na isa sa mga nag-iistep-up”, sabi ni Franz Bryan Vicente, Cosplay (Q-cosplay).

