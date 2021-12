Dagsa sa bakunahan sa mga bata sa Lipa City, inireklamo

MAYNILA - Dinagsa ng mga tao at hindi na nasunod ang physical distancing sa isinagawang bakunahan para sa mga menor-de-edad sa isang mall sa Lipa City.

Ito ay ayon sa karanasan ng isang ginang na sinamahan ang anak na magpabakuna sa parking lot ng isang mall sa Lipa.

“After nung second dose pupunta na kami sa encoding and then itinuro na kami sa discharge. Sa discharge, doon yung madaming tao, siksikan na po talaga, wala nang nagmamando. Pipila kami, doon ang last na BP, doon naipon lahat,” sabi ni “Lani."

Nilapitan ni Lani ang safety officer para itanong kung sino nagmomonitor ng social distancing pero sabi aniya sa kanya ay “kayo na lang ang umiwas.”

Inamin naman ni Mayor Eric Africa na may pagkukulang pero kanila naman natugunan ito. Nangyari aniya ito noong National Vaccination drive kung saan marami ang dumalo.



“Hindi natin ini-expect kasi ginawa nating walk-in para ma meet natin ang ibinigay na quota ng DOH na 10K per day,” sabi ni Africa.

Paliwanag ni Africa na may halong pagkainip rin ang mga magulang na naghihintay sa kanilang mga anak. Nais din nilang makita ang mga anak habang tinuturukan kaya nakadagdag sa kaguluhan.

“Nung nakita naman yun, naitama namin. Yung sa SM namin umabot kami doon ng 7,500 sa isang araw plus magulang pa, so almost 16k yun so may possibility talaga na magkaroon ng konting kaguluhan pero na correct namin yan,” sabi ng alkalde.

Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna ng lungsod pero hindi na umano sila kasali pa sa second wave ng 3-day ng national vaccination dahil naabot na aniya nila ang quota.

“Exempted na ang Lipa dahil na reach namin ang quoto so balik kami sa dati naming process,” sabi niya.

Sa ngayon ay nasa 12 hanggang 14 na lamang ang kaso nila ng COVID-19 at isa na lamang ang kanilang isolation facility.

“Zero na sa aming COVID hospital,” sabi niya.

- TeleRadyo 10 Disyembre 2021