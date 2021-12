Natunton na ang ilan sa mga pasahero mula South Africa na nakauwi sa Pilipinas bago ang travel ban dahil sa Omicron variant.

Ayon sa Department of Health, nakita na ang 5 sa 8 Pinoy. Parte ito ng backtracking na ginagawa ng gobyerno.

Nasa quarantine facility ang dalawa sa kanila habang naka-home quarantine ang dalawang iba pa, at isa ang na-discharge na matapos ang 14 araw na quarantine.

Dalawa na lang sa kabuuang 8 biyahero ang hinahagilap dahil sa mga mali umanong impormasyon sa kanilang data sheet.

Nobyembre 22 dumating ang mga pasahero at nagnegatibo sa COVID-19 noong Nobyembre 28 at Disyembre 3, ayon sa health department.

"Government is continuing our backtracing. We will continue to manage them accordingly. Ang iba (Some are) under home quarantine but we will still continuously monitor them," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sa ngayon ay wala pa silang napaparusahang biyahero sa paglalagay ng kulang na impormasyon sa kanilang contact tracing forms, ayon kay Vergeire.

"Kailangan 'yung due process ipapatupad natin. Bagamat sanctions, penalties, batas na nava-violate, kailangan i-verify pa rin natin. What were the circumstances that led them to give us incorrect numbers," ani Vergeire.

Hanggang Disyembre 15 may travel ban sa South Africa matapos itong ilarawan bilang "variant of concern."

Ayon sa mga pag-aaral mas nakahahawa ang Omicron kung ikukumpara sa ibang variant pero lumalabas din na hindi kasing lubha ang mga sintomas na nakukuha nito.

