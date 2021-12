Watch more on iWantTFC

Sugatan ang 2 pulis matapos matamaan ng bala sa loob mismo ng weapons training school sa bayan ng Aringay, La Union.

Ayon sa paunang ulat ng Police Regional Training Center 1, nasa gitna ng firearms familiarization session sina instructor Police Cpl. Benie Dupayat at trainee Patrolman John Conrad Villanueva noong Martes nang mangyari ang incidente.

May demonstration ng operating function ng kalibre .45 baril nang bigla umano itong mag-malfunction at pumutok. Natamaan ang instructor sa kamay at natamaan ang trainee sa hita.

Dinala sa Philippine National Police Regional Hospital ang 2 kung saan sila ay nagpapagaling.

Agad nag-utos ng imbestigasyon si PNP Chief Gen. Dionardo Carlos na isa ring qualified firearms instructor at weapons specialist.

Ayon kay Carlos, kailangan pag-aralan ang mga polisiya sa training para maiwasan ang mga ganitong insidente. Aniya, kung nagkakaroon ng aksidente sa training school pa lamang, paano pa kaya sa regular na police operation.

Iginiit ng hepe na ang kaligtasan ay napakahalaga sa isang weapons training at dapat iyon ang inuuna ng lahat na mga instructor.