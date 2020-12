Travel authority, med cert di na kailangan sa pag-uwi sa Oriental Mindoro Dec. 9-15: Gov

MAYNILA - Nagluwag ng travel requirements ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro para sa mga residente nitong nais na umuwi ng lalawigan.

Hindi na kailangan ng travel authority at medical certificate, kundi confirmation na lang ng uuwiang LGU. Required pa rin naman ang quarantine pagdating sa bayan.

“From December 9 to December 15, inalis po ng pamahalaang panlalawigan lahat ng other requirements na travel authority, medical certificate para sa uuwing Mindoreño,” pahayag ni Gov. Humerlito Dolor.

Sa ilalim ng Executive Order No. 70, tanging kumpirmasyon lamang ng pamahalaang lokal na kanilang pupuntahan ang kailangang ipakita.

“Instead, they will just need to register online sa kani-kanilang LGU. Pag may confirmation of acceptance, 'yun na lang po ang dadalhin,” sabi ni Dolor.

Paalala din ng provincial government na huwag munang magtungo sa Batangas Pier, na sakayan patungong lalawigan, kung wala pa silang confirmation of acceptance.

“Pero mandatory po ang quarantine. Automatic, para maiwasan ang pagkahawa,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.

Ikinuwento din ni Dolor na nagkaroon ng bahagyang komosyon sa Batangas Port matapos na pigilan umano ng mga guwardiya ng Philippine Ports Authority doon na makapasok ang kaniyang mga kababayang uuwi sa unang araw ng implementasyon ng pagluluwag sa travel requirement.

Hindi rin niya nagustuhan ang iniatas ng isa sa mga guwardiya na nagsabi umano sa mga pasaherong uuwi na wala siyang pakialam sa kautusan ng provincial government.

Ipinaabot na rin niya ito sa pamunuan ng Batangas port na agad namang pinapasok na ang mga pasaherong pauwi ng Oriental Mindoro.

Samantala, ibabalik ang pangangailangang kumuha ng travel authority at medical certificate sa December 16.