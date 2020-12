Trade union organizer arestado sa QC

Arestado ang trade union organizer na si Dennisse Velasco sa Quezon City ngayong Disyembre 10, 2020 dahil umano sa illegal possession of firearms and explosives. Jervis Manahan, ABS-CBN News

MAYNILA — Inaresto ng mga awtoridad sa Quezon City ngayong Huwebes ang aktibista at trade union organizer na si Dennisse Velasco dahil sa umano'y ilegal na pagmamay-ari ng mga baril at pampasabog.

Sa bisa ng search warrant, ni-raid ng mga tauhan ng Quezon City police ang bahay ni Velasco sa may Lagro madaling araw ngayong araw, kasabay ng pagdiriwang ng Human Rights Day.

Nakuha kay Velasco, 43, miyembro ng Defend Jobs Philippines, ang umano'y sari-saring mga pampasabog, live ammunition, at baril, ayon sa pulisya.

Pero iginiit ng kampo ni Velasco na nagtanim lang ng mga pekeng ebidensiya ang mga awtoridad para mahuli ang aktibista.

Ayon sa misis ni Velasco na si Diane Zapata, tila may "template" na ang mga pulis sa paghuli sa mga aktibista kamakailan, kung saan karamihan ay sinasabing nagtatago umano ng mga armas o pampasabog.

Balak ng kampo ni Velasco na kasuhan ang iba't ibang unit ng pulisya na pumunta sa kanilang bahay, kabilang ang planting of evidence.

Binatikos ng grupong Defend Jobs Philippines ang paghuli kay Velasco, lalo't isinabay pa ito sa Human Rights Day.

"These kind of attack and harassment against trade unionists and labor rights advocates must end. We cry foul over Velasco’s arrest being done in time of human rights day," sabi ng grupo.

Aktibo si Velasco sa mga kampanya laban sa kontraktuwalisasyon, at labor dispute ng mga manggagawa laban sa mga kompanya tulad ng PLDT at Jollibee Foods Corp., ayon sa Defend Jobs.

Kamakailan, inaresto rin ng mga awtoridad si Amanda Echanis, anak ng pinaslang na Anakpawis leader na si Randy Echanis, dahil din umano sa ilegal na pagmamay-ari ng mga armas at pampasabog.

Itinanggi ni Amanda ang mga paratang ng mga awtoridad at iginiit na "gawa-gawa" lang ang mga kasong isinampa laban sa kaniya.

-- Ulat nina Zyann Ambrosio at Jervis Manahan, ABS-CBN News