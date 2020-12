Red-tagging, crackdown sa mga aktibista kinondena sa Human Rights Day protests

Daan-daang nagpoprotesta ang nagtipon sa Mendiola sa Maynila para sa paggunita ng International Human Rights Day. Sinira nila ang effigy ni Pangulong Rodrigo Duterte at nanawagang tigilan ang red-tagging sa mga aktibista. Jire Carreon, ABS-CBN News

MAYNILA - Sa rally idinaan ng iba’t ibang grupo ang paggunita ng International Human Rights Day ngayong Huwebes, kung saan kinondena ang mga umano’y samu’t saring paglabag ng pamahalaan sa karapatang pantao.

Halimbawa anila rito ang laganap na crackdown sa mga aktibista.

Sa pagsira ng effigy ni Pangulong Rodrigo Duterte inilabas ng mga grupo ang kanilang mga reklamo sa pamahalaan sa kabila ng panggigipit umano sa kanilang hanay.

Kabilang dito ang pag-aresto sa kasamahan nilang aktibista at union leader na si Denise Velasco na nahulihan umano ng armas at pampasabog sa Quezon City.

Aabot sa 426 ang itinuturing na political prisoner ng grupong Karapatan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

"Tulad ng kaso ni Amanda Echanis, isa na naman po itong kaso ng pagtatanim ng mga ebidensya. Hindi po kami natatakot. Nagagalit kami, oo, dahil paulit-ulit na lang ginagawa ito nang wala pong nananagot, lalo na si Pangulong Duterte,” ani Cristina Palabay, secretary-general ng grupo.

Ayon sa Commission on Human Rights, madaragdag ang kaso ni Velasco sa halos 6,000 reklamo at request for assistance na hinahawakan ng ahensiya.

"Kailangan may pag-iiba ng perspektibo ang pamahalaan sa mga totoong terorista at mga totoong komunista kumpara naman sa mga aktibista lamang. Ang sa atin, hindi gumagamit ng violence, hindi nag-a-advocate ng armed combat, hindi dapat sinusupil ang kanilang mga karapatan," ani CHR Spokesperson Jacqueline De Guia.

Kasama rin sa mga tinalakay sa kilos-protesta ang laganap na red-tagging ng mga opisyal ng gobyerno, pulisya at sundalo.

Para sa mga dumalong grupo, dito nalalagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga aktibista, lalo na ngayong epektibo na ang Anti-Terror Law - na binatikos sa posibleng banta nito sa mga aktibista.

"Importante ang araw na ito bunga ng mga human rights violations na napakalaganap. Nagsimula sa mga sa sinasabing sangkot daw sa iligal na droga. Ngayon ang laganap ay (crackdown sa) mga aktibista," ayon kay Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite.

"Nasa pandemya tayo, nasa economic crisis, 'yung karapatan ay nasisikil. Ngayon ang pinakamalalang black eye para sa human rights kasi nagsabay-sabay na eh," ani Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) Secretary-General Renato Reyes.

Inireklamo rin ng mga nagpoprotesta ang extrajudicial killings. Ayon sa datos ng Karapatan, nasa 20,000 ang namatay sa ilalim ng anti-drug campaign ni Duterte. Bukod pa ito sa higit 300 napatay sa counter-insurgency program ng gobyerno, batay sa datos ng grupo.

Nasa 3,200 naman ang iniimbestigahang kaso ng EJK ng CHR.

Isinusulong din ang pagdepensa sa kalayaan sa pamamahayag, komprehensibong aksiyon sa krisis sa kalusugan, at pagtugon sa iba pang isyu sa economic, social, at cultural rights.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News