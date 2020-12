Post-holiday surge ng COVID-19 maaaring maiwasan: research group

Mga namimili ng Christmas decorations sa Dapitan Arcade sa Quezon City noong Oktubre 23, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Matapos ang Thanksgiving holiday sa Amerika, tumaas ang bilang ng mga kaso ng coronavirus disease doon.

Ganoon din ang inaasahan ng mga eskperto na mangyayari sa Pilipinas pagkaraan ng Pasko at Bagong Taon.

Pero para sa OCTA Research Group, puwede naman itong maiwasan.

Posible lang anilang tumaas ang COVID-19 cases kung magiging maluwag sa restriction at disiplina.

"While some experts see the post-holiday surge of COVID-19 cases in the country as inevitable, we disagree," sabi ng grupo sa pahayag.

"In our view, a substantial relaxation of restrictions and behavior during this season may result in exponential increases in transmission," dagdag nila.

Watch more in iWantTFC

Para naman sa Department of Health (DOH), mahalagang sabayan ang pagsunod sa public health standards ng paghahanda naman ng mga ospital at laboratoryo na tumanggap ng mga posibleng dapuan ng COVID-19.

"Nananawagan po kami sa mga pribadong ospital na tumalima sa minamandatong COVID-19 bed allocation... Make sure there is a skeletal force or workforce to ensure the operations continue," ani Health Secretary Francisco Duque.

Sa ngayon, bakuna kontra COVID-19 lang ang nakikitang paraan para maprotektahan ang laht.

Sa 51 candidate vaccine sa ilalim ng World Health Organization COVID-19 vaccine landscape, 13 ang nasa ikatlong phase ng trials.

Apat ang nag-apply sa Pilipinas para makapagsagawa ng clinical trials pero Janssen at AstraZeneca pa lang ang nakakakuha ng approval mula sa ethics board.

Reaksiyon sa bakuna

Inumpisahan na sa ibang bansa ang pagbabakuna pero 2 health worker sa United Kingdom ang sinasabing nagkaroon ng allergic reaction matapos maturukan ng Pfizer vaccine.

Pero paliwanag ng infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante, maraming bakuna ang nagdudulot ng reaksiyon sa naturukan.

"Normal 'yan sa lahat ng mga bakuna, 'pag tinurukan ka, minsan masakit ang katawan mo. But these are tolerable and manageable adverse reaction," paliwanag niya.

"Importante n'yan we have to communicate these side effects or adverse events, para hindi sila mangangamba," dagdag ng doktor.

Habang wala pang bakuna sa Pilipinas, patuloy na binibigyang-diin ng mga awtoridad ang pagsunod sa health protocols.

Sa tala ngayong Huwebes, 445,540 na ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas, kung saan 27,781 ang active cases.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News