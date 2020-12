Mga holiday videoke party bawal muna dahil sa banta ng COVID-19

ABS-CBN News/File

MAYNILA - Ipinagbabawal ng Department of the Interior and Local Government ang public karaoke o mga videoke party sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon dahil sa banta ng coronavirus disease (COVID-19).

Ayon sa DILG, bawal pa ring mag-operate ang mga videoke at KTV bar sa mga lugar na naka-general community quarantine.

"Sinasabi loud singing increases viral spread by 449 percent, ganoon po kataas ang viral spread kung ang isang tao ay kumakanta, kumpara sa normal na pagsasasalita," ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Iginiit din ng infectious disease expert na si Rontgene Solante na maaaring mahawa ng COVID-19 sa loob ng 15 minutong exposure.

"The more that it can be transmitted if you talk, sing and shout. you exhale the virus outside of your respiratory tract and you keep the virus in the environment because of its ability to be airborne," ani Solante.

Sabi naman ng DILG na puwede namang magsaya ngayong Pasko pero limitado lang dapat ito sa loob ng bahay at sa pamilya. Wala din dapat munang bisita.

"Nandoon ka sa iyong bakuran, ngunit nag-iimbita ka ng kapitbahay that becomes a public exercise of karaoke. Pero kung kayo, dalawa, tatlo magka-karaoke sa loob ng inyong bahay, okay lang po siguro 'yan. Ang importante rito is, we highly discourage public karaoke. Ayaw lang nating maging cause ng community transmission," ani Malaya.

Nakasalalay naman sa mga lokal na ordinansa kung ano ang magiging parusa sa mga paglabag, ayon kay Malaya.

Giit ng DILG, may mga teknolohiya na maaaring gamitin para makapagdiwang ng reunion kasama ang barkada at extended na pamilya.

Isinusulong din ng ahensiya ang pagkakaroon ng isang sumbungan hotline para maiulat sa mga LGU at pulis ang mga magsasagawa ng mass gathering ngayong kapaskuhan.

— Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News