Mga bata, pinapayagan nang sumama sa mga staycation: IATF official

Kabilang ang Grand Hyatt Manila sa mga pinapayagan nang magbukas para sa mga staycation noong Oktubre 9. Grand Hyatt Manila/Handout

MAYNILA - Pinapayagan nang sumama sa mga staycation ang mga bata kasama ang kanilang mga magulang, batay sa bagong utos na inilabas ng pandemic task force.

Ayon kay Department of the Interior and Local Government (DILG) chief Eduardo Año, dapat makapagbigay ng resulta ng reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) testing ang mga magse-staycation.

Dapat ding manatili ang mga ito sa compound na pupuntahahn nila.

"Pinayagan 'yung mga bata na kasama 'yung magulang kapag mag-staycation, pupunta sa mga tourist destination provided meron din silang PCR testing. At doon lang sila sa compound ng kanilang pupuntahan. Halimbawa, Boracay, Balesin o Panglao, doon lang talaga sila. Hindi ka puwedeng maglo-loiter at kung saan pupunta, dapat point-to-point lang," ani Año.

Payo ni Año, mas maiging alamin muna ang protocols ng LGU ng pupuntahang destinasyon dahil iba-iba ang requirements ng mga ito.

Ayon naman sa resolusyon ng Department of Tourism, puwede nang tumanggap ng bisita sa ano mang edad ang mga hotel na pinapayagan sa staycation.

Hindi lang puwede rito ang mga may comorbidity, buntis, at ang mga itinuturing "high risk."

Dapat ding may negative antigen test sa mismong araw ng check-in.

"Guests may staycation in accommodation establishment located in the same region of residence. Merong limitations in keeping with physical distancing. Bawal na bawal 'yung magsisiksikan. Merong maximum number of people in a guest room depende sa size," ani Rica Bueno, Tourism Assistant Secretary.

Samantala, maaari nang mag-operate sa 100 porsiyentong capacity ang mga hotel na pinayagang mag-alok ng staycation.

Aabot sa 14 ang pinapayagan sa Metro Manila, habang 6 naman ang pinapayagan sa Batangas.

— Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News