Hinihinalang mataas na opisyal ng NPA sa Mindanao, patay sa Surigao del Sur

Nanlaban umano ang pinaghihinalaang NPA member na si Alvin Loque sa mga pulis at sundalong maghahain ng kaniyang warrant of arrest sa Tandag City, Surigao del Sur.

TANDAG CITY - Patay ang umano'y isang mataas na opisyal ng New Peoples Army sa Mindanao matapos raw manlaban sa mga sundalo at pulis Huwebes ng madaling araw sa isang resort sa Purok Milion, Barangay San Agustin sa lungsod na ito.

Dati umanong tagapagsalita ng Komisyon Mindanao o KOMMID ang napatay na si Alvin Loque, alyas Joaquin Jacinto.

Ayon kay Surigao del Sur Provincial Police Office Director Colonel James Goforth, maghahain sana ng warrant of arrest sa kasong murder ang awtoridad pero nakipagbarilan umano si Loque sa kanila.

“Nakipagbarilan, nakipagpalitan siya ng putok sa ating mga kapulisan. So, there was an exchange of fire. After noon, yung wala nang pumuputok, upon checking, yun nga, may tama na siya, and together yung kasamahan niya na unidentified pa sa ngayon,” sabi ni Goforth.

Dagdag pa ni Goforth, may nagbigay sa kanila ng impormasyon sa eksaktong lokasyon ni Loque kaya napuntahan agad nila ito.

Buwan ng Mayo nitong taon, napabalitang kabilang umano si Loque sa 11 NPA na namatay sa sunud-sunod na engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at rebelde sa Surigao del Sur. Pero walang narekober na bangkay ang awtoridad.

Bukod sa dalawang namatay, narekober din sa pinangyarihan ang umano'y mga subersibong dokumento, mga armas, at fragmentation grenade.

Si Loque ay may patong sa ulo na aabot sa P6 milyon.

- Ulat ni Lorilly Charmane Awitan