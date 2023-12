PNP: Heart attack sanhi ng pagkamatay ng 2 Koreano sa Batangas

BATANGAS - Heart attack ang sanhi ng pagkamatay ng dalawang Koreano noong Huwebes sa isang resort sa bayan ng Mabini, ayon sa pulisya.



Ayon kay Police Major Arwin Baby Caimbon, Mabini chief of police, base sa mga doktor na tumingin sa dalawang Koreano, "Acute Myocardial Infarction (heart attack) secondary to heat stroke" ang ikinamatay ng dalawang turista.



Matatandaan noong Huwebes bandang alas 3 ng madaling araw nang matagpuan sina Sun Tae Kim, Yun Seok Seo, at Hak Neung Kim na pawang nakahandusay sa sahig ng sauna room ng resort.



Kagagaling lang sa outdoor adventure ang mga biktima nang magdesisyong magtungo sa sauna room pagbalik nila ng resort pasado alas dose ng hatinggabi.



Mabilis naisugod sa ospital ang tatlo pero idineklarang patay na sina Sun Tae Kim at Yun Seok Seo habang nagpapagaling na si Hak Neung Kim.



"Wala naman kaming nakikitang foul play sa pangyayari dahil tumutugma naman ang mga pahayag ng mga empleyado ng resort sa nakuha naming CCTV footage," ani Caimbon.



Gayunman, hinihintay pa rin ang desisyon ng mga kamag-anak ng mga namatay kung isasailalim pa rin sa autopsy ang mga labi ng mga biktima.



Isasailalim din sa imbestigasyon ang resort kung may kapabayaang nangyari.



"Sa ngayon ay wala pa namang inihahaing reklamo ang mga kaanak ng mga namatay laban sa pamunuan ng resort kaya hindi pa natin madetermine kung may pananagutan ang establisimiento," ani Caimbon.



Sa imbestigasyon, lasing umano ang mga biktima nang pumasok sa sauna room. - Ulat ni Arnell Ozaeta