Pagpapaubaya ng alert levels sa mga LGU, pinag-aaralan

Posibleng sa mga lokal na pamahalaan na iatas ang pagpapatupad ng alert level system ayon sa Department of Health.

Ito ay matapos talakayin sa pinakahuling Inter-Agency Task Force (IATF) meeting ang rekomendasyon na paghiwalayin ang alert level at ang kaukulang restrictions nito.

"The DILG (Department of the Interior and Local Government) was instructed by the collegial body to study further if local governments really have that capacity to assess their respective areas and, of course, to implement the restrictions on their own based on the risk level for each of their areas," ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Paliwanag ni Vergeire, kung mangyayari ito, kani-kaniyang pasya na ang bawat lokal na pamahalaan. Sila na rin ang magpapatupad ng alert level at restrictions oras na tumaas ang kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar.

Pero kailangan pa muna itong idaan sa konsultasyon sa mga LGU.

Sa susunod na IATF meeting sa 2023 inaasahang makakapagbigay na ang DILG ng kanilang assessment sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na gawin ito.

Bukod sa vaccination, ang isolation at quarantine ng mga nakakahawang sakit ay kabilang na rin sa mga regular na gawain ng iba't ibang pasilidad.

"We would want our healthcare units to be implementing this integration para makalagpas na sa mindset na takot tayo, and sa mindset na pag marami ang kaso parang paralyzed tayo in fear. Lahat kasi ngayon nakatuon sa COVID-19. Kailangan magkaroon na rin tayo ng pag-iisip sa programa na hindi naman COVID-19. There are still other illnesses," ani Vergeire.

Paalala din ng DOH na huwag gamitin ang antigen test bilang paraan ng screening dahil maaaring magdulot ito ng false negative o false positive result na posibleng maging dahilan ng maling paraan ng pag-manage sa indibidwal.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News