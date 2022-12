MAYNILA — Muling nag-inspeksyon ang mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pila ng mga taxi sa ilang mall sa Quezon City bilang bahagi ng kanilang “Oplan Isnabero” ngayong holiday season.

Ayon kay LTFRB Supervisor Elmer Esquejo: Kung napatunayan man po yung (taxi) driver ay nang-isnab ng pasahero ang 1st penalty is P5K, kapag nahuli po ulit sila is sa 2nd offense is P10K tas impounding and then sa 3rd offense is P15K plus revocation po ng prangkisa ng taxi.





Sa labas ng isang mall sa Quezon City unang pumuwesto ang mga tauhan ng LTFRB pero sa halip na mga isnabero ang nasita, ilang taxi driver ang pinara dahil sa hindi pagsusuot ng tamang uniporme.



Idinahilan ng nasitang taxi driver na si Jeffrey Mustasa na nakalimutan lang naman niyang magsuot ng uniporme at sapatos.



Pero hindi ito pinalusot ng LTFRB at tinekitan pa rin at pinaalalahanan na ugaliing magsuot ng tamang uniporme sa tuwing bibiyahe para maging presentable sa kanilang mga pasahero.



Sabi ni Elmer Esquejo, supervisor ng LTRFB Law Enforcement Office, padaldalhan ng show cause order ang operator ng nasitang taxi driver para pagpaliwanagin.



“Kung napatunayan man po yung driver ay nang-isnab ng pasahero base po sa ating joint administrative order ng DOTr, LTO at LTFRB, ang first penalty is P5, 000 kapag nahuli po ulit sila is sa second offense is P10,000 ‘tas impounding and then sa third offense is P15,000 plus revocation po ng prangkisa ng taxi,” paalala ni Esquejo.



Sa Philcoa sa Quezon City, lahat ng mga nasitang taxi driver ay nakapagpakita naman ng mga kaukulang papeles kaya pinabiyahe din ng mga tauhan ng LTFRB.



Hinikayat naman ng LTFRB ang mga pasaherong nakaranas ng pangongontrata o pang-i-isnab ng mga taxi driver na maghain ng reklamo sa kanilang tanggapan.



Sabi ni Esquejo, maaaring bisitahin ang kanilang official Facebook page at maaaring tumawag sa LTRFB hotline na 1342 na bukas 24 oras.