Sa Marso pa mararamdaman ng publiko ang epekto ng bagong kautusan ng gobyerno na nagtatakda ng maximum retail price (MRP) sa higit 100 gamot na karaniwang pang-maintenance, sabi ngayong Huwebes ng isang opisyal ng Department of Health (DOH).

Ayon kay Melissa Guerrero, program manager mula sa DOH Pharmaceutical Division, kailangan munang maubos ng mga botika ang kasalukuyan nilang stock ng gamot.

"Kailangan po mayroon po tayong 90 days grace period kasi po kailangan naman po ay bigyan naman natin ng pagkakataon ang ating mga suppliers, drug stores to exhaust all existing supply. So ang effectivity po nito (executive order), mga March 22 next year," ani Guerrero.

Noong Miyerkoles inanunsiyo ng Malacañang na pinirmahan ni Duterte ang executive order na nagtatakda ng MRP sa 34 drug molecules at 71 drug formulas.

Nagbabala naman si Guerrero na maaaring maharap sa kaso at multa ang mga botikang magbebenta nang sobra sa itinakdang presyo.

"The fines can range from P50,000 per violation at 'pag po paulit-ulit po, it can go to P5 million," ani Guerrero.

Ipinaliwanag din ni Guerrero kung bakit may ibang maintenance medicine na hindi nasama sa listahan.

"Ang isinama po talaga ay 'yong mahal na wala pong kompetisyon sa market... 'yong iba po kasi [may] mga generic kaya puwede po kayong pumili ng mas mura na generic," aniya.

Hanggang 40 porsiyento umano ang natapyas sa presyo ng maraming gamot, kabilang iyong para sa asthma at chronic obstructive pulmonary disease. Kasama rin ang mga gamot laban sa diabetes at cancer, immunosuppressants at marami pang iba.

Narito ang listahan ng mga gamot:

This screenshot from Executive Order 155 lists medicines and their corresponding maximum wholesale price (MWP) and maximum retail price (MRP)

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News