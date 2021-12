Patuloy na pag-ulan sa Eastern Samar, nagdulot muli ng pagbaha

Nagdulot ng pagbaha ang walang tigil na pag-uulan na nararanasan ng ilang mga lugar sa Eastern Samar.

Sa Balangiga, abot hanggang dibdib ang baha sa ilang bahagi ng bayan kung kaya nagsagawa na ng rescue operation ang awtoridad sa ilang mga residente at motorista na inabutan ng pagtaas ng tubig sa daan.

Ito’y matapos umapaw ang tubig baha sa boundary ng Poblacion 1 at Barangay Sta. Rosa dahil sa walang tigil na pag-ulan simula pa Miyerkoles.

Larawan mula sa Balangiga Municipal Police Station

Hanggang dibdib na rin ang baha sa loob ng ilang bahay sa Barangay Cag-olango at Barangay Guinmaayohan.

Hindi na rin madaanan ang provincial road papunta sa mga upstream barangay dahil umapaw na ang tubig sa mga sapa.

Umabot ng kalahati hanggang isang metro ang lalim naman ng baha sa anim na mga barangay sa bayan ng Taft sa Eastern Samar.

Apektado rito ang 686 pamilya o 1,849 katao.

Ang ilang mga residente ay lumikas na sa bahay ng mga kamag-anak na hindi inaabot ng baha.

Larawan mula sa Taft Rescue

Inilipat na ng mga residente ang kanilang mga alagang hayop gaya mga baboy sa mas ligtas at mataas na lugar.

Abot hanggang bewang na ang baha sa Barangay Danao sa bayan ng Taft sa Eastern Samar kung kaya gumagamit na ng bangka ang mga resddente doon.

Ganito rin ang sitwasyon sa Barangay Vigan, General Mac Arthur, Eastern Samar kung saan pinasok ng baha ang mga bahay sa lugar.

Inakyat ng ilang mga pamilya sa matataas na bahagi ng kanilang bahay ang ilang mga gamit.

Larawan mula sa Taft Rescue

Sa road advisory na ipinalabas ng Department of Public Works and Highways (DPWH) Eastern Samar District Engineering Office, may mga kalsada sa nasabing probinsiya ang hindi madaanan dahil sa mga pagbaha.

May pagbaha sa Barangay Tinago, Quinapondan sa may bahagi ng Junction Buenavista-Lawaan-Marabut Road. Hindi ito madadaanan ng lahat ng klase ng mga sasakyan.

Abiso ng DPWH sa mga motorista na maging maingat sa paggamit ng kalsada.

Naka-standby naman ang nga maintenance crew, drivers at heavy equipment operators para sa quick response sa mga daan.

- Ulat nina Ranulfo Docdocan, Sharon Evite Carangue