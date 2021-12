Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Puspusan na ang paghahanda ng iba't ibang simbahan sa lungsod ng Maynila para sa Simbang Gabi at iba pang aktibidad habang papalapit ang Pasko.

Ang Sto. Niño De Tondo Parish, magkakaroon ng alas-6 at alas-8 ng gabi na misa mula Disyembre 15 hanggang 23.

Magkakaroon din sila ng misa alas-3 hanggang alas-5 ng madaling araw simula Disyembre 16 hanggang 24.

Ang Quiapo Church, magkakaroon ng misa ng alas-4 at alas-5 ng madaling araw na misa mula Disyembre 16 at misa nang alas-7 at alas-8 ng gabi simula Disyembre 15.

May inorganisa rin ang pamunuan ng Quiapo Church katuwang ang ibang simbahan na misa para sa Simbang Gabi sa Liwasang Bonifacio nang alas-7 ng gabi.

Nagbabala rin ang Manila Police District sa mga deboto na mag-ingat sa modus ng kawatan at sumunod sa protocols.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News