Mga OFW sa Kuwait at UAE, nababahala sa banta ng Omicron variant

KUWAIT - Tulad ng karamihan nabigla rin ang OFWs sa Kuwait at United Arab Emirates sa balita sa Omicron variant ng COVID-19 virus.

Nababahala ang ilan na bibiyahe sana ngayong kapaskuhan dahil sa Omicron variant kaya may ibang ipinagpaliban na muna ang planong biyahe.

Ilang bansa sa Gitnang Silangan tulad ng Kuwait at UAE nagpatupad na ng travel restrictions sa South Africa at ilang kalapit na bansa nito. Excited na sana si Rosefe Hinautan para sa kanilang dalawang linggong Christmas break sa paaralang kanyang pinagtatratrabahuan.

“Yung school namin nag-advise talaga na as much as possible huwag na muna mag-travel. Gustong-gusto ko po umuwi kaya lang I have to hold it and wait for further notice ng mga nakakataas dito sa Kuwait,” sabi ni Rosefe Hinautan,Teacher sa Cambridge English School Kuwait.

Naghihimutok naman ang kapwa guro ni Rosefe na isang South African. Naglabas kasi ng direktiba ang Kuwait noong November 28 na pansamantalang sinusupinde ang direct flights mula sa siyam na bansa kabilang ang South Africa, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Eswatini, Zambia at Malawi.

“We are actually looking forward to place our bookings for our tickets and all of a sudden this news makes us feel really despondent, demotivated.The restrictions are quite unfair,” sabi ni Jolene George, Teacher ng Cambridge English School.

Sa kabila ng banta ng Omicron variant, hindi naman magsasara ang paliparan ng Kuwait.

Mananatiling bukas din ang land at sea border. Sinisiguro rin ng Kuwait na handa silang harapin ang bagong hamon na dala ng Omicron.

Gayunpaman naglabas na ng abiso ang Ministry of Foreign Affairs ng Kuwait noong November 30 para sa Kuwaiti citizens na huwag na munang bumiyahe kung hindi naman kinakailangan.

Samantala, tuloy-tuloy naman ang special flights at chartered flights ng Philippine Embassy at POLO-OWWA sa Kuwait para sa OFWs na nais umuwi lalo na ang mga distressed o stranded.

“Natutuwa kami na makakauwi ang mga kababayan natin. Inshaallah may susunod na flight. Siguro yan ‘yung chartered flight na ang magbayad nyan ang Department of Foreign Affairs through the Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs,” saad ni Ambassador Mohd Noordin Pendosina Lomondot, Philippine Embassy sa Kuwait.

“If there is really a need na talaga sa December ay marami pa sa kanila, we will continue to request for the special at sa December meron tayong chartered flight. Ito’y libre, walang pamasahe pero may mga priority tayo rito. Iyong distressed workers, ‘yung mga nasa shelter natin, nasa deportation, yong mga mother and child, yong mga may karamdaman at ‘yung senior citizens,” sabi ni Nasser Mustafa, Labor Attache, POLO-OWWA Kuwait.

Sa Dubai, halo ang reaksyon sa pagbiyahe ng mga Pinoy sabay sa banta ng bagong COVID variant na Omicron. Isa si Mary Ann Miranda na pauwi sa Bulacan para makasama ang magulang sa Pasko.

“Kinakabahan naman din syempre sa pag-uwi na ito pero almost two years na rin na hindi nakakauwi so siguro sumunod na din na lang sa protocol then dasal na lang talaga kay Lord,” sabi ni Mary Ann Miranda, Pinay sa Dubai.

Mayroon ding ipinagpaliban muna ang pag uwi sa Pilipinas.

“On hold muna ang lahat ng plano, dito nalang muna sa UAE at keep in touch online. As a matter of fact nagpa-plano na kami ng Zoom Christmas party,” sabi ni Malou Malata Yap,

Pinay sa Dubai. Hindi rin pinapayagang pumasok sa UAE ang mga biyahero mula sa Bostwana, Eswatini, Lesotho, Mozambique , Namimbia, South Africa at Zimbabwe. kahit sila ay transit lang.

Para sa mga nagbabagang balita tungkol sa Omicron variant at sa ating mga kababayan sa Gitnang-Silangan tumutok sa TFC News sa TV Patrol..

(Mula sa pinagsamang mga ulat ni Maxxy Santiago sa Kuwait at Rachel Salinel sa UAE)