Mga bansa sa Europe, sari-saring paghihigpit ang ipinapatupad kontra Omicron variant

LONDON - Dahil sa pagkalat ng Omicron variant sa UK nirepaso muli ang travel safety protocol sa bansa. Ang bagong patakaran ngayon sa UK, ang sino mang bibiyahe papasok ng bansa ay kailangang magpakita ng negative PCR test o lateral flow test bago pa man bumiyahe.

Kailangan isagawa ang test dalawang araw bago pa man umalis sa country of origin para sa travellers na 12-taong gulang pataas. Pagpasok sa UK, sa ikalawang araw, mandatory naman ang PCR test at kailangang mag-self isolate habang naghihintay ng resulta.

Kung galing naman sa red list countries, UK, Irish nationals at residents lang ang papayagang makapasok sa bansa. Kailangan ding sumailalim sa 10-araw na quarantine sa government-approved facilities na aabot sa 2,285 pounds ang babayaran.

May 336 kaso ng Omicron variant ang naitala sa UK noong Lunes at may higit 51,000 COVID cases rin ang naitala. Inaasahang tataas pa ang kaso ng COVID ngayong winter season.

“We have noticed that there are a lot of mixed infections. So flu and COVID, they are mixing, that is the worry. We expect it to increase until February,” sabi ni Ronald Castro, medical scientist sa NHS.

Marami ang doble ingat pero bawas na rin ang takot dahil maganda raw ang vaccination rate ng bansa.

“I’m wearing mask a lot, I’m always disinfecting but I’m still hanging about with friends. Omicron is a worry, but I think we will be fine in the end,” sabi ni Mark Sta. Ana.

ITALY

Sa Italy, obligado na ring magpakita ng alinman sa basic green pass, super o reinforced green pass ang lahat ng gagamit ng mga pampublikong sasakyan.

Pati na ang medium at long-distance transportation gaya ng eroplano, barko, trains, cable cars at ski lift mula edad 12 years old pataas. Ipatutupad ang super green pass hanggang January 15, 2022.

Pagkatapos ay magiging obligado na lang sa mga yellow at orange zones ang pagpunta sa mga sumusunod na lugar at pagtitipon: super green pass sa cinemas,s tadiums, sports halls, indoor bar, restaurants, discos, public events at gatherings, maliban sa baptismals, weddings at communion ceremonies.

Basic green pass naman ang gamit sa yellow zones tulad ng swimming pools at gyms.

SPAIN

Sa rehiyon ng Catalonia sa Spain, kailangan na ang COVID passport para makapasok sa restaurants, gyms, elderly homes, concerts at hotel events. Kaya umaaray ang mga Pinoy sa mas mahigpit na restrictions dahil sa Omicron variant.

Isa rito si Myrna Magno, na hindi pa bakunado.

“Mahirap para sa akin dahil wala akong QR code, wala akong mai-prisinta dahil hindi pa ako bakunado, mahirap sa akin dahil hindi ako makapasok ng mga restaurant, ng mga establisyimento na hinihingi nila. Ang hawak ko lang is PCR negative test, maliban doon ay wala na. Siya kong ipinapakita pero ang PCR ay 72 hours lang ang validity nun, then wala na,” sabi ni Myrna Magno, residente ng Ibiza.

Nasa 95 Euros ang bawat PCR test na may bisa na hanggang 72 hours at kakailanganing muling kumuha ng bagong PCR test para makapasok sa mga restaurant.

Pero kahit sa ilang bakunado, malaki pa rin daw itong abala.

“Siyempre kapag gusto mong kumain sa labas o papasok ka sa isang tindahan, hugot-hugot mo ang PCR mo o yung COVID passport mo. Parang abala sya, pero on the other hand para sa akin mas maganda sya dahil para sa proteksyon din naman natin yun dahil alam nating yung mga taong pumapasok may bakuna sila at protected sila,” sabi ni LilyPrieto Bello, residente ng Ibiza.

Mandatory na rin ang COVID passport para sa biyahero na lalapag sa Spain.

SWEDEN

Sa Sweden, balik na ang paggamit ng face mask hanggang Enero 2022 sa lahat ng pampublikong sasakyan. Nilimitahan din ang mga papasok sa restaurants at para sa mga events na may higit 100 attendees, obligado ang COVID vaccine certificate.

Payo ng pamahalaan, iwasan muna ang paggamit ng pampublikong sasakyan lalo kung rush hour, gumamit ng sariling sasakyan, maglakad o mag-bisikleta na lang kung kaya.

Dapat may social distancing din sa place of work o opisina at kung maaari mag-work from home muna. Mismong si Swedish Prime Minister Magdalena Andersson na ang nagsabi na kailangan nang magpabakuha ang mga unvaccinated upang maagapan ang pagsipa ng bilang ng COVID-19 infections.

Bagamat naghigpit ang Sweden, hindi pa rin nagbabago ang estratehiya ng bansa, business as usual pa rin para hindi maapektuhan ang ekonomiya.

(Mula sa pinagsamang mga ulat nina Mye Mulingtapang sa Italy, Vangie Rebot-Jorquia sa Sweden, Sandra Sotelo Aboy sa Spain at Rose Eclarinal sa UK)