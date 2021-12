Karagdagang 1-M Pfizer doses, dumating sa Pilipinas

MAYNILA - Dumating Huwebes ng gabi ang mahigit isang milyong doses ng Pfizer vaccines na binili ng Pilipinas sa Estados Unidos.

Nasa 1,017,900 doses ng Pfizer vaccines ang dumating sa NAIA Terminal 3 bago mag-alas-9 ng gabi.

Gaya ng mga dumating na Pfizer vaccines nitong Miyerkoles, nakalaan din ang mga bakuna para sa second phase ng national vaccination days sa December 15, 16 at 17.

Ayon kay ASec. Wilben Mayor ng NTF Against COVID-19, ang sunod-sunod na pagdating ng mga bakuna at pagpapabakuna ng marami pang Pilipino ang dahilan ng pagbaba ng COVID-19 cases sa mga ospital.

Patuloy din ang kanilang panawagan sa lahat na magpabakuna na para mas masaya ang Pasko at bagong taon pero hindi pa rin dapat kalimutan ang pagsunod sa health protocols.

“We have now very low cases. This is the fruit of our labor for the past months. We have to sustain this and the only thing and the only way to do this is to be vaccinated and observe minimum health standards," aniya.

Dagdag ni Mayor kailangan mapanatili ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 at bakuna ang pangunahin at pinakaepektibong paraan para matupad ito.

Nasa 151.4 million doses na umano ang dumating sa bansa kaya malapit ng maabot ang herd immunity sa Pilipinas.