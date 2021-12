Ilang broadcast station, binigyan ng cease and desist order ng NTC

MAYNILA - Nagpalabas ang National Telecommunication Commission (NTC} ng cease and desist order laban sa ilang broadcast station na napaso na ang prangkisa kahit pa may pending renewal ng prangkisa sa Kongreso.

Sa franchise hearing sa Senado, sinabi ni NTC Commissioner Atty. Gamaliel Cordoba na nagpalabas ang NTC ng cease and desist order laban sa Now Cable.

Ipinadala ang CDO sa kanilang opisina sa Pasig pero wala na aniyang nag-oopisina doon. Nagbigay din ng kopya ng CDO sa corporate secretary ng Now Cable pero hindi rin daw pumupunta sa opisina kaya't ipinadala nila sa presidente ng Now Cable ang CDO pero tumanggi itong tanggapin ang CDO.

"The franchise of Now Cable has already expired your honor. Just like any other franchise, we followed the jurisprudence in ABS-CBN case and H-E-W-S and issued cease and desist order against Now Cable," aniya.

Sagot naman ng presidente ng Now Cable na si Henry Abes, unang beses nila narinig na may CDO laban sa kanila ang NTC.

May mga kapareho din aniya silang kumpanya na napaso na ang prangkisa pero walang CDO ang NTC.

Pero sabi ni Cordoba, lahat nang napaso ang prangkisa ay inisyuhan ng CDO.

Ang News and Entertainment Network Corporation na nag-aapply ng renewal ng prangkisa, na-isyuhan na rin ng CDO dahil nag-expire na ang prangkisa nitong Nobyembre 19.

Dalawang taon nabinbin ang kanilang aplikasyon ng renewal ng prangkisa sa Kamara.

"Unfortunately because of this precedent that was set for ABS-CBN, because your franchise has expired no provisional permit to operate can be granted...This is a decision that is affirmed by Supreme Court, that's why we need another law to clarify this. The NTC practice in the past has been questioned by OSG that's why it was brought up to Supreme Court to clarify," ani Poe.

Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas (KBP) sa nangyayari.

Giit ni KBP President Herman Basbaño, dahil sa pag iisyu ng CDO, maapektuhan hindi lamang ang mga broadcast company kundi maging ang publiko.

"The owners of course there is an effect, the employment and the general public," aniya.

"Nakakatakot talaga ito. Because of that decision for ABS-CBN, a lot now are affected. A lot will lose their jobs and then since their franchise has already been cancelled they have to go back again to Congress because its not a renewal anymore. It will be a new franchise...It's not the fault of applicants if their franchise is pending," dagdag pa ni Poe.

Ang GVM RADIO-TV Corporation, expired na rin ang prangkisa kaya't hindi na tinalakay ang renewal ng prangkisa nito.

Hiningi naman ng komite ang listahan ng mga broadcast station na naisyuhan ng CDO.