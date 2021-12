Watch more on iWantTFC

Aarangkada sa susunod na linggo ang ikalawang bugso ng malawakang pagbabakuna kontra COVID-19 sa buong bansa.

Bahagi ito ng paghahanda ng bansa sakaling makapasok ang mas nakahahawang omicron variant ng COVID-19, ayon sa pamahalaan.

Dahil dito, nanawagan ang Malacañang sa publiko na muling suportahan ang national vaccination days, na nakatakda sa Disyembre 15 hanggang 17.

"Let us demonstrate the same enthusiasm, cooperation and resolve that made the first phase a success. Let us work to reach every unvaccinated Filipino so that we can give them the protection they need to stay in good health," ani acting presidential spokesperson Karlo Nograles.

Pitong milyong indibidwal ang target bakunahan sa ikalawang round, mas mababa sa higit 8 milyong nabakunahan sa unang 3 araw ng vaccination drive noong nakaraang linggo.

Sa kabuuan, 10.2 milyon ang nabakunahan kontra COVID-19 sa unang vaccination drive.

Ayon sa Department of the Interior and Local Government (DILG), ibinase ang bagong target sa kapasidad ng mga lokal na pamahalaan.

Tiniyak din na walang magiging problema sa supply ng bakuna, lalo't nasa 55 milyong dose ng COVID-19 vaccines ang hindi pa nagagamit.

Pero nananatiling hamon sa Bangsamoro region ang vaccine hesitancy, kaya nagsasagawa na ang pamahalaan ng townhall meetings at gumagamit ng influencers para mahikayat ang mas marami na magpaturok.

Pinaghahanda rin ang mga local government unit (LGU) na tanggapin ang lahat ng kuwalipikadong indibidwal na magwa-walk in sa mga bakunahan sa national vaccination days.

Patuloy din ang panawagan para sa dagdag na volunteers para sa ikalawang round.

"Nagbigay na ng abiso ang [National Vaccine Operations Center] sa lahat ng ating LGU na maglaan ng karagdagang tauhan para 'yong mga nasa vaccination center, mai-process nila ang walk-in," ani National Task Force Against COVID-19 Spokesperson Restituto Padilla.

Nasa 39.6 milyong indibidwal na o higit kalahati ng target na 70 porsiyento ng populasyon ang may kumpletong bakuna kontra COVID-19, base sa huling tala. Nasa 54 milyon naman ang may unang dose.

Sa pagtataya ng gobyerno, hindi bababa sa 54 milyong Pilipino ang magkakaroon ng kumpletong bakuna laban sa COVID-19 bago matapos ang 2021.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News