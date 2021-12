MAYNILA—Patay ang isang 1-taong gulang na babae matapos tamaan ng ligaw na bala sa Cadiz City, Negros Occidental.

Sumuko sa pulisya ang suspek na kinilalang si Nomar Ayan Bero, 46 anyos. Nakuha sa kaniya ang isang kalibre .38 na baril.

Ayon sa Philippine National Police, naglalaro ang bata sa loob ng kanilang bahay kasama ang mga kamag-anak noong Linggo, Disyembre 5, nang makarinig sila ng 2 putok ng baril.

Nakita na lamang nila ang biktima na nakahiga sa sahig at may dugo ang ulo.

Agad na dinala ang bata sa pagamutan sa bayan ng Manapla at inilipat pagkatapos sa Bacolod City pero binawian ito ng buhay noong Lunes, Disyembre 6.

Nangako naman ang PNP na bibigyan nila ng hustisya ang pagkamatay ng bata.

"Bero will be charged accordingly, based on the appreciation of the prosecutor of the evidence presented by police investigators," ani PNP chief Gen. Dionardo Carlos.

Inutusan din ni Carlos ang Western Visayas police na i-monitor ang kaso at tingnan ang mga dokumento ng suspek sa pagdala ng baril.

