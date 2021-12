1MX Dubai concert dinumog ng libo-libong mga Pinoy

DUBAI - Napuno ang Dubai Trade Center arena ng libo-libong fans na dumagsa sa 1MX Dubai, ang pinakamalaking concert ng taon.

Halos dalawang taon ding walang events sa Dubai dahil sa pandemya, kaya bakas ang excitement sa lahat.

Bago pa magsimula ang concert, ilang mga Pinoy na naubusan ng ticket ang nag-bakasaling makapasok pa rin. Mapalad naman na nabigyan ng passes ang ilan sa kanila.

“Papasukin ninyo kami, ticket! Ticket!”,sigaw ng mga gustong makapasok sa concert venue.

Sigawan na nang magsimulang mag-perform ng back to back ang grupong BINI at BGYO.

Si Cheeny, mula airport hanggang sa concert venue, hindi na bumitaw para sa kaniyang mga iniidolong BINI.

“Sobrang saya na makita silang mag-perform ng live, especially this is, first time nilang pag-perform with audience,”,sabi ni Cheeny Galang, Pinay sa Dubai.

Maya-maya pa at humataw din ang BGYO!

Muling umugong ang sigawan nang mag-perform si Gigi de Lana sa kanyang kantang “Sakalam.”

Bigay todo naman si Ez Mil sa kanyang hit rap song na”Panalo.”

Naki-senti naman ang fans sa bawat kanta ni Moira, mula sa “Tagu-taguan,” “Malaya” at “Ikaw at Ako."

Dumagundong naman ang Dubai Trade Center arena nang mag-perform na ang Philippine rock icon na si Bamboo!

Sobrang saya ng fans na talagang na miss ang live concerts!

“Matagal na po naming hindi nakikita si Bamboo. Ako naman sobrang fan talaga ako ni Bamboo, bata pa lang ako pinapakinggan ko na siya,” sabi nina Jennifer Langaman at Ian John Casan, mga Pinoy sa Dubai.

Sa gitna ng pandemya, malaking hamon sa pamunuan ng TFC Middle-East na dalhin dito sa Dubai ang mga 1MX artists pero sulit na sulit ang kanilang pagsusumikap na bigyang saya ang mga Pinoy.

“People deserve it and we need it at this time and I think a lot of people agree with us,” Arnie Garcia, ABS-CBN Managing Director for Europe, Middle East and Africa.

Maituturing na big hit ang 1MX Dubai na ipinakita kung gaano kahusay at katindi mag-perform ang mga Pinoy artist.

Para sa Pinoy entertainment news sa UAE at buong Gitnang-Silangan, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.