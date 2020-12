Total truck ban sa Kamaynilaan simula na sa Disyembre 14: MMDA

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Muling ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang total truck ban simula Lunes, Disyembre 14.

Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, ibabalik nila ang truck ban para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko, lalo na sa papalapit na kapaskuhan.



“So, from 6 a.m. to 10 a.m., bawal po ulit lumabas ang truck sa mga national roads, major thoroughfares na hawak ng MMDA, at 5 p.m. to 10 p.m.,” sabi ni Garcia sa panayam sa TeleRadyo, Miyerkoles ng hapon.

Aalamin pa ni Garcia kung kasama sa truck ban ang araw ng Sabado, dahil ang nasabi niyang schedule ay para lamang sa mga araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Pero, ani MMDA traffic chief Bong Nebrija, iiral ang truck ban hanggang Sabado, at lifted ito tuwing Linggo at kapag holiday.

Diin ni Garcia, 24/7 na ipinagbabawal ang truck sa kahabaan ng EDSA. “May mga truck routes naman tayo, madami po yan,” sabi niya.

"Kailangan sundin ng truck ang mga schedule na iyan. At paalala lang po na iyong EDSA, from Magallanes in the south up to North Avenue in the North, ay total truck ban po iyan. Hindi po pwede dumaan ang trucks diyan at any time,” sabi naman ni Nebrija.

Ayon kay Nebrija, ang muling pagpapatupad ng truck ban ay base na rin sa apela ng Metro Manila mayors dahil sa nararanansang trapiko maging sa inner roads dahil sumasabay na sa rush hour ang mga truck at naiipon naman ang sasakyan na dumadaan sa inner roads.

Hindi naman nakikita ng MMDA na makakaapekto ito sa daloy ng mga produkto ngayong Disyembre.

“Siguro, by this time, nakapag-adjust na iyong industries natin, iyong logistics nila. Iyon nga lang, magkakaroon sila ng adjustment sa time. Pero palagay ko, malaking tulong na sa kanila iyong buwan na wala silang truck ban,” ani Nebrija.

- may ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News